'Tonada en San Juan', un abrazo eterno y sentido a la faceta menos conocida de 'Chiquito' Escudero

Con ‘Chiquito’ Escudero y su legado siempre presente, Pablo ofició de confesor de una amistad de más de una década cimentada en respeto y la admiración, y dijo: “La particularidad que tiene es que no es una musicalización de poemas. Cuando yo tenía once años me encantaba ponerles música a los poemas. No me salían letras entonces escribía música o melodías para poemas de Alfonsina Storni, por ejemplo. Al poema frío de la poetisa o del poeta muerto yo le ponía música. En cambio, ésta, como muchas otras, son canciones que hemos compuesto juntos. He leído por ahí algunas gacetillas que ponen ‘Pablo Maldonado musicalizó poemas de…’ No señor, es equivocado. Hemos escrito canciones juntos y esto no me suma mérito a mí, sino le suma mérito a Escudero porque creo que un paso más allá de la trascendencia que tiene un poeta es poder salir del rubro, del género que sería la poesía, el poema. Poder pasar, trascender e ir a la música”.

“Él se salió del lugar de comodidad, de confort como dicen ahora, para poder escribir canciones conmigo. La prueba cabal es que en la canción ‘Tonada en San Juan’ yo escribí la música en enero del 2015 y él escribió la letra después de estar la música. Él se puso en las botas del músico a tal punto que la canción está relatando en primera persona lo que el cantante está cantando, lo que yo pude cantar. Eso es muy mágico. Cuando uno analiza que un poema dice ’llego a ustedes por esta huella y les digo sonriendo hoy, mi guitarra soñó decir esta amorosa canción’ y sigue contando de la guitarra, de la sensación del cantante, me parece un acto de generosidad y humildad extrema. Eso marca un vuelo más, un paso más que Escudero dio. Él se mete al folclore, él trasciende la poesía. No es un poeta sanjuanino, es un artista en toda su extensión”, añadió el carismático músico.

image.png La amistad entre Pablo y Jorge Leónidas nació en un café y se extendió por más de una década y unas tantas composiciones.

Ahondando en la singular canción, la cual se puede encontrar en Youtube acompaña de una imagen del poeta sanjuanino, Maldonado precisó: ‘Tonada en San Juan’ surge de una melodía, por eso que está escrita como un relato del que está cantando. Es una epopeya, una canción de amor a San Juan. Una canción de amor a la tierra, a la montaña. Habla de la montaña amada, de la montaña con sus jarillas y con todos sus sonidos y su paisaje, que se lleva adentro. Que Escudero haya partido y dejado esta canción me parece una magia total. Un amor al terruño que lo puede cantar saliéndose de los estribos, eso es lo que tiene de hermosa”.

Jugar de memoria

Pablo, quien puede con el mismo arte musicalizar un poema o escribirlo para que otro le ponga música, no puede disimular el orgullo de haber encontrado en ‘Chiquito’ el mejor compañero en el camino de la composición: “Yo entiendo a un poeta y entiendo a un músico. Muchas veces eso no es fácil. La vida me ha ido enseñando y con ‘Chiquito’ nos podíamos comunicar. Yo podía darle la canción a Escudero para que él ponga la letra sin necesidad de cantársela. Teníamos un mecanismo, un método que le llamamos muy cariñosamente ‘monstruo’. Yo le pasaba un ‘monstruo’, una especie de métrica en silabeos con la acentuación, y él luego me daba la letra”.

“Nos juntábamos en el café y yo le pasaba los ‘monstruos’ y le decía ‘mirá, vamos a hacer un estilo, vamos a hacer una tonada de estilo, vamos a hacer un aire de triunfo’ y eso le gustaba muchísimo. Hicimos una refalosa y eso no está grabado, no está editado, no está inscripto. Son canciones que han quedado póstumas y que las tengo que terminar. Inclusive él no las va a poder nunca escuchar, pero esta sí se la pude cantar. Las otras las escucharás en otra dimensión. Él me ha dejado trabajo para seguir haciendo y de eso estoy tremendamente agradecido”, agregó.

image.png Pablo se siente agradecido de haberse cruzado con 'Chiquito' en su camino personal y musical.

Gabi Del Cid, muy presente

Una participación muy especial tiene en esta tonada la también talentosa y sanjuanina Gabi Del Cid, gran admiradora de Jorge Leónidas Escudero y amiga de Pablo desde tiempos en los que los teléfonos se discaban. Ya había prestado colaboración en otras iniciativas musicales y Pablo, a través de las redes, le comentó de esta composición: “Le pregunté si podría venir a San Juan a grabar con su viola, pero ella se estaba yendo a Tailandia a vivir con su familia. Pero igual me dijo que lo iba a hacer por el amor y el respeto que nos tenía a Escudero y a mí”.

“Desde Tailandia, no sé cómo hizo, pero me grabó la secuencia de la viola. Yo le mandé la pista del track básico y ella de ahí tocó encima. Me lo mandó, lo insertamos, lo descomprimimos, lo mandamos al estudio, lo procesamos y, bueno, esa es la viola que se escucha. Yo le mande el link de las redes de ‘Tonada en San Juan’ y está súper contenta y yo estoy muy feliz. Ella también lo considera un acto de despedida, de amor y de reencuentro eterno”, sumó Pablo.

Embed - TONADA EN SAN JUAN (feat. GABI DEL CID)

‘Busquedades’

En el 2008 ‘Chiquito’ Escudero y Pablo Maldonado publicaron el disco ‘Busquedades’, una conjunción de las palabras ‘búsqueda’ y ‘edades’, la búsqueda a través de las distintas edades. “Escudero tenía en esa época ochenta y tantos pirulos y yo tenía la mitad o menos. Nos sentíamos en la misma búsqueda, pero con diferentes edades. Y compusimos una decena de canciones que están en ese disco que salió en formato real, físico. Se editó en edición independiente y todavía tengo algunos ejemplares por ahí. Está todo ya subido en las plataformas”, comentó Maldonado.