Tiene 46 años, migajas de su historia y un pedido de ayuda para hallar a su madre biológica

Julio (el nombre que eligió para no dar a conocer su verdadera identidad por cuestiones laborales), cuenta que, “mi historia es simple, pero al mismo tiempo complicada”. Y agrega: “Sé que nací en un edificio de la calle Córdoba. Allí había una partera que, según me han contado, se dedicaba a hacer abortos clandestinos. Esta mujer, era hermana de la esposa del hermano de mi abuela y por eso conocía a mis padres de crianza”.

Al continuar su relato, Julio dice que, “esta gente les avisó a mis padres que yo había nacido ahí y que mi mamá biológica y no me podía criar. Por eso, mis padres me fueron a buscar”.

busqueda 3.jpg

A partir de ese momento, Julio inició su vida con sus papás en Mendoza, aunque siempre mantuvo relación con algunos primos que tiene en San Juan. “Al principio nadie me dijo nada. Pero yo desde muy chiquito tenía una sensación muy rara. Cuando era adolescente estaba viendo una película en la que salía un chico que había sido dejado por su madre y él tocaba la guitarra, como yo. Sentía que tenía mucho en común con él, fui a hablar con mi mamá y exploté. En ese momento tenía 16 años y finalmente supe lo que había intuido toda la vida”, cuenta Julio.

Fue entonces que, su padre de crianza le afirmó que sabía muy poco de aquella mujer, pero le aseguró que iba a ayudarlo a averiguar su historia. Juntos vinieron a San Juan, pero fue poco lo que lograron reconstruir. “A mí me han dicho que mi mamá dijo que no podía criar y también sé que ella, dos o tres años después tuvo otro hijo, o sea que tengo un hermano. Pero no conozco ningún nombre, ni siquiera sé si mi mamá biológica está viva”, afirma el hombre.

Y agrega: “He tenido una excelente vida, excelentes padres que no me han hecho faltar nada; pero mi necesidad es encontrarla. Quiero saber si realmente me dejó porque no podía tener y sólo buscaba que yo tuviera una vida mejor. No me interesa juzgarla por algo que pasó 47 años atrás. Sí me gustaría recuperar un poco el tiempo perdido, que nos vayamos de vacaciones y que podamos conocernos. No quiero explicaciones, sólo quiero conocerla y que sepa que cuenta conmigo, que si le hace falta algo puedo ayudarla. No sé si logremos tener una relación madre e hijo, pero sí una relación de amistad, tal vez. Compartir y disfrutar el tiempo que nos queda juntos”.

Ante su búsqueda, Julio pidió que, si alguien tiene información sobre su caso y puede ayudarlo se comunique con él al 11-36006987.