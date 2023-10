"Tengo miedo a los cambios en mi vida": cómo enfrentar esta situación

Partiremos de la base para entender que nos pasa de que el miedo es uno de los principales enemigos de la felicidad y nos condiciona de tal manera que sino lo vencemos con el paso de los años se convierte en un lastre que nos impide vivir la vida que realmente nos gustaría tener.

Vamos a identificar los miedos:

Miedo a equivocarnos:

Uno de los principales motivos por los que tenemos miedo al cambio es el pánico que sentimos a equivocarnos. Tengamos en cuenta que, dentro de nuestra zona de confort, controlamos y dominamos nuestra situación y, por tanto, es complicado que no nos equivoquemos. Por el contrario, si salimos de aquí y exploramos otras situaciones es mucho más fácil que nos equivoquemos y que podamos sentir mayor vulnerabilidad.

Tengamos en cuenta, que, si tomamos una decisión más drástica como podría ser un cambio de trabajo o de pareja, es normal sentir en ocasiones un miedo intenso. Es importante que seamos conscientes que es fundamental que nos arriesguemos a NO permanecer en un sitio en el que no somos feliz.

En estos dos casos, sino haces un cambio te condenas a la infelicidad y con el tiempo al castigo interno y la frustración por no haber tomado una decisión.

Miedo a no dominar la situación:

Se trata de uno de los principales motivos por los que las personas presentan miedo al cambio. En la actualidad, vivimos en una realidad que controlamos, nos resulta cómoda y es sencilla de gestionar. Es decir, lo que comúnmente denominamos la “zona de confort”, es decir se trata de una situación en la que estamos en equilibrios y cómodos.

Cuando no controlamos algo es cuando nos empezamos a sentir inseguros, ya hay cosas que no están bajo nuestro control. Esta situación puede ocasionarnos ansiedad, incomodidad y miedo.

Miedo a ser criticados o al rechazo

También podemos tener miedo a ser criticados por haber tomado una decisión. Otro miedo puede ser el de sentirnos rechazados en ese nuevo camino que tomamos y que nuestros seres queridos no admitan nuestra decisión.

Ese miedo al rechazo también se esconde, muchas veces, tras el miedo al cambio. Pero es importante escoger lo que queremos en nuestra vida desde la propia decisión (que conduce a algún lugar), y no desde el miedo, que no conduce a nada.

Miedo a lo desconocido:

Se trata de otro motivo muy habitual por el que solemos sentir miedo al cambio. En general, todo aquello que nos resulta desconocido nos suele causar inseguridad y temor. Cuando nos encontramos ante una situación desconocida transitamos por un sendero sobre el que no tenemos control y además, no sabemos qué nos deparará.

Miedo a perder lo que dejas:

Crees que lo nuevo no lo vas a poder controlar. Miedo a perder la seguridad y el control ante una nueva situación.

Si por tu autoestima baja percibes una falta de capacidades y valía en ti, dudarás ante cualquier cambio. Crees que en el nuevo escenario vas a perder el control y quedarás en ridículo. El rechazo al cambio será evidente porque tu subconsciente cree que el cambio traerá sufrimiento a tu vida.

El gran miedo a cambiar de vida es el miedo al fracaso. También puedes sentir miedo al éxito y miedo a ser feliz. Pero todos tienen una misma base, salir de lo que conoces y de lo que te rodea, por eso vamos a darte unas pautas para que puedas gestionar adecuadamente todos los cambios que deseas realizar en tu vida.

Como ahuyentar los miedos.

Ahora que ya conoces el por qué tenemos miedo al cambio, es fundamental que conozcamos cómo superarlo. Tienes que aprender a ser tú el que guíe tu vida, el miedo es una emoción natural pero no debe ser el pilar que guíe tu vida.

Escucha a tu miedo, analízalo, y piensa en qué pasos dar para superarlo. Atrévete a vivir cómo quieres, es el primer paso para disfrutar de una vida plena. A continuación, te dejo algunas herramientas que podrán ayudarte en este proceso:

Trabaja el pensamiento positivo:

Es fundamental que, en lugar de escuchar únicamente tus pensamientos negativos, des una vuelta por tus pensamientos y pienses en todo aquello que vas a aprender de ese proceso, la satisfacción y bienestar que vas a obtener, etc. Trabajar en tu pensamiento positivo va a ayudarte a dar el paso para superar el miedo al cambio.

Saber decir adiós:

Cuando se produce esta situación, está claro que nada (o una parte de nuestra vida) volverá a ser como antes. Por lo tanto debemos aprender a soltar estas cosas y abrazar las nuevas que vendrán, porque seguramente serán mejores.

Entrenar la mente:

El cerebro es un músculo que necesita ser ejercitado a diario. Hay muchas maneras de hacerlo: resolviendo problemas, leyendo un rato, hacer un debate, ir por un camino nuevo, podemos hacer pequeños retos para entretenernos y fortalecerlo. Cuanto más sepamos, menos miedo al cambio le tendremos.

Traza un plan de acción:

Plantéate el cambio con una actitud pausada y señala qué pasos puedes ir dando. De esta forma podrás afrontarlos poco a poco y avanzar en ellos de una forma tranquila y sin agobios.

Relativizar el problema:

Muchas veces le damos demasiada importancia a las cosas y en realidad no son tan graves. Así podremos dedicarle el esfuerzo y dedicación que se merece, no más de la cuenta porque si no acabaremos exhaustos sin ninguna necesidad. Un ejercicio muy bueno que podemos hacer para aprender a relativizar las cosas es aprendiendo historia. Al ver los problemas a los que se enfrentaba antes la gente y que han sido capaces de salir adelante, veremos que nosotros también podemos y que hay esperanza.

Hay que desconectar para conectar con uno mismo:

Con esto nos referimos a que vivimos en un mundo demasiado conectado, estamos conectados casi 24 horas al día y esto al final pasa factura. Lo mejor es desconectar un poco de internet, las redes sociales, el celular,…. para conectar con nosotros mismos, nuestro interior, nuestros afectos, nuestro sostén emocional, familia, amigos, etc.

Debido a esta sobreexposición puede parecernos complicado dejar de un lado el móvil, podemos empezar con un par de horas al día antes de ir a dormir. Más adelante podemos probar a pasar todo un fin de semana sin mirar el teléfono, ¿Qué os parece este desafío?

Cultiva tu valentía:

Es una fortaleza que no solemos tener en cuenta. Sin embargo, en esta vida cultivar la valentía para atrevernos a dar el paso va a permitir que mandemos en nuestra vida.

El miedo es una emoción normal:

Todos tenemos miedo a los cambios, lo importante es que lo veamos como una forma de tener una oportunidad nueva, un reto o una nueva ilusión. Si tratas de verlo desde esta perspectiva vas a poder conseguir aquello que te propongas.

No hay que perder nunca la confianza:

Todo tiene una solución, puede que tarde más en llegar pero la tiene. Debemos confiar aunque nos parezca imposible de que seremos capaces de superar el miedo al cambio y adaptarnos, todo pasa, incluso el miedo al cambio. Solo necesitamos tiempo y paciencia.

Como veis, superar el miedo al cambio es posible, solo hay que confiar, aprender de forma constante, ser pacientes, buscar nuestro rincón de paz y relativizar la situación, pero sobretodo es importante que al cambiar te hagas una pregunta ¿qué es lo peor que puede pasar? al fin y al cabo nada es tan grave, nada es tan dramático como lo pintas. Son muchas las personas en la historia de la humanidad que lograron grandes logros después de unos cuantos cambios y fracasos (para mi aprendizajes), así que a lo mejor no es tan malo eso de cometer errores y cambiar de vida, ¿no te parece?

HAZLO, Y SI TE DA MIEDO, HAZLO CON MIEDO!!

Escrito por: Carlos Fernández

Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram. Búscanos como Europa Coaching.