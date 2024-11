Sorpresa y enojo de una popular artista sanjuanina a la que excluyeron de la Fiesta de la Tradición a última hora

image.png

“La gente que me conoce sabe que no suelo hacer este tipo de videos, pero hoy no ha sido un martes bonito para mí, y quisiera compartirlo con ustedes para que estén al tanto de lo que me está pasando”, comienza diciendo en su descargo en su cuenta de Instagram la artista.

Y agrega: “A tres días de una de las fiestas más importantes de San Juan, como lo es la Fiesta Nacional de la Tradición, me entero de que me dan de baja en la grilla. No entiendo todavía qué pasó. Yo el primero de noviembre firmé contrato con la organización y no sé qué pasó en dos semanas. Me encantaría poder saberlo. Me hubiese encantado poder tener una respuesta por parte del intendente –Matías Espejo- o por parte de la organización”.

Para continuar, luego de agradecer a toda la gente del departamento que se contactó con ella para saber qué había pasado, Giselle comentó que, “evidentemente ahora cambiaron la grilla de artistas del día viernes 15. Hasta ayer lunes figuraba mi nombre no solamente en la grilla, sino también en los diarios”.

Y confesó: “Lamento profundamente no poder llegar en esta edición, una fiesta que estábamos esperando con mucho cariño. Lamento haber perdido trabajo, porque yo di mi palabra, porque guardé esa fecha para la fiesta. Quería mucho poder estar y poder compartir nuestra música. Lamento en el alma que pasen estas cosas en mi querido San Juan, en este trato con los artistas locales. Es muy triste. Estoy muy decepcionada de lo que me está pasando hoy día con el gobierno municipal de Jáchal. Pero bueno, como artista sanjuanina que soy, siempre en pos de que las fiestas nuestras sean un éxito, les deseo lo mejor. Seguramente Dios los va a iluminar para que la fiesta sea un éxito y para que muy pronto, a través de la música, nos podamos unir”.