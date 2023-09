Sergio Uñac participó del acto aniversario de la Casa de San Juan en Buenos Aires

También estuvo presente la arquitecta Angie Giordano, quien trabajó en la Casa de San Juan a cargo de su restauración y presentó su libro “Sarmiento: su casa en Buenos Aires”, en el que recopila y cuenta la historia de este lugar icónico para nuestra provincia. El evento también contó con la música de Andrés Cantos y al finalizar se realizó un brindis con gastronomía y vinos sanjuaninos.

El gobernador Uñac señaló en su discurso que “durante mucho tiempo hemos estado viniendo y tratando de hacer de este un eje del cual se pueda iluminar la provincia de San Juan, acá en la Capital Federal”. Creo que todo tiene un principio y un final, hay que mirarlo con naturalidad, cuando uno arranca una función y cuando va concluyendo la misma.

Pero es importante dijo que “cuando uno concluye una actividad pueda hacer una mirada retrospectiva, una mirada que implique hacer un balance y el balance en esta gestión es mucho más amplio que desde el 2015 hasta el 2023”. Porque esta casa tiene una rica historia como para que empecemos a mirar aun desde aquel 1875 en que el gran maestro de América decide comprar esta casa hasta la fecha han pasado los años, pero no se ha perdido la vigencia de la casa para los sanjuaninos y el país.

Agregó Uñac que “el presente lo interpela el pasado, el pasado de esta casa es tan rico que permanentemente vive en el presente y se proyecta para el futuro, porque quien habito esta casa tuvo el enorme desafío de hacer de la educación el gran proyecto para construir un país distinto”. Para sentirnos que éramos dignos de un país donde obviamente la igualdad de oportunidad empezaba desde la base de la educación a propagarse o llegar hasta el último rincón de la patria.

El gran desafío que hemos tenido ha sido que esta casa pueda seguir siendo un faro que ilumine no solamente a la provincia de San Juan, sino también al propio país, dijo el gobernador Uñac.

En este sentido sostuvo que “esta casa a estado abierta a todos, quizás debería ser más visitada por todos también para entender qué país construimos entre todos, que país pensó el maestro de América y que país hoy estamos nosotros pudiendo entregar y construir”.

El gobernador subrayó que “hemos cumplido las cosas que hemos podido, quedaran muchas otras más por hacer, pero me parece que lo desafíos están dados”. Las próximas autoridades tanto provinciales como la casa de San Juan deberán tomar, completar la tarea que nosotros iniciamos, con los ex directores, y los ex gobernadores.

Recordando la historia dijo que “hay un hecho simbólico que el país en 1948 haya decidido recuperar esta casa como un gran monumento histórico nacional y el mismo año la provincia de San Juan por decisión de la legislatura haya decidido crear la casa es un hecho que determina que no es casual sino causal”. Hubo algo que determino que quizás muchos años posteriores, varias décadas posteriores la casa esté funcionando en el lugar donde debió funcionar desde sus inicios que fue con la creación de la casa o con la toma del gobierno nacional a través dela dirección de monumentos históricos.

Finalmente Uñac acotó que “homenajeamos la historia, nos comprometemos con el presente y entre todos nos proyectamos hacia el futuro”.

El director de la Casa resaltó que “el objetivo de este acto es que conozcan con profundidad la casa de San Juan. Su historia con el libro y el trabajo histórico de Angie Giordano. Su presente, poniendo en valor todos los días que esta casa es de cada sanjuanino que la necesite. Ya sea por circunstancias de salud, trámites administrativos, de turismo, cultura, inversiones o relaciones internacionales, este lugar siempre está con las puertas abiertas y su personal listo para responder. Y un futuro, porque hoy presentamos una planificación estratégica de crecimiento y resguardo de la Casa, que consiste en un edificio anexo paralelo al actual, con el fin de seguir mejorando la calidad y el servicio para los sanjuaninos, al mismo tiempo que preservamos y honramos nuestra historia”.

Finalmente Angie Giordano hizo un repaso por la historia de la casa diciendo que “en el año 1980 se inician las tareas de restauración a cardo de la provincia de San Juan, en el año 1982 se rescinde con la empresa que tenía la licitación por incumplimiento de plazos contractuales, en el año 82 se le pide al servicio nacional de arquitectura que se hiciera cargo de la restauración”. Toda la hisoria de la casa está escrita en el libro que fue presentado en la tarde de hoy.