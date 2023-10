Separarse en buenos términos: ¿es posible?

Ponerle fin a la unión entre dos personas nunca ha sido fácil, suele ser algo doloroso que no es fácil de olvidar y mucho menos si es alguien con quien has pasado gran parte de tu vida, y quizás compartas hijos, mascotas y bienes personales…. Pero llega el día en el que decides no seguir más, y es tu decisión por lo que deberías llevarla hacia delante de la forma más madura y tranquila posible.

Durante el proceso de separación de pareja se pasa por cuatro fases, muy similares a las del duelo:

Fase 1. Negación

Negación Fase 2. Caos emocional

Caos emocional Fase 3 . Reorientación

. Reorientación Fase 4. Aceptación

Cada persona vive esas cuatro fases con distinto orden, duración e intensidad, por eso es muy importante identificarlas con idea de poder saber en qué momento dar los pasos adecuadamente y gestionar lo mejor posible tus decisiones ya que si quieres acabar bien con tu ex debes comprender que tendrás que pasar por un proceso donde lo primero será intentar no perder el dialogo en buenos términos.

Entender por qué nos separamos

Las relaciones terminan por muchos motivos. Quizá no estés contento con tu pareja, es posible que desaparezca el amor, o simplemente el desgaste de años hizo que se todo se rompiera.

Sea cual sea la razón, vamos a intentar darte unas pautas para que tu decisión acabe en buenos términos. Si bien no hay una fórmula mágica aplicable para hacerlo, hay algo que sí puede contribuir con la ruptura de buena manera: intentar ser honesto y asertivo por el bien de ambos y no solo de una de las partes.

Pasos a seguir:

Prepárate . En primer lugar, hay que aclararse, organizarse y serenarse a uno mismo para poder gestionar lo demás .Piensa lo que vas a decir y como lo vas a decir. Puedes practicar con un amigo-a, delante del espejo o escribir lo que piensas. No te lances a hablar y a decir cosas que puedan herir y que no sumaran de cara al futuro.

. En primer lugar, hay que aclararse, organizarse y serenarse a uno mismo para poder gestionar lo demás .Piensa lo que vas a decir y como lo vas a decir. Puedes practicar con un amigo-a, delante del espejo o escribir lo que piensas. No te lances a hablar y a decir cosas que puedan herir y que no sumaran de cara al futuro. Elije el lugar adecuado. Habla con tu pareja en un lugar donde ambos se sientan cómodos. Si te preocupa la seguridad, un lugar público puede ser la mejor opción. Si hay hijos no deben estar presentes.

Habla con tu pareja en un lugar donde ambos se sientan cómodos. Si te preocupa la seguridad, un lugar público puede ser la mejor opción. Si hay hijos no deben estar presentes. Dilo en persona. Si te sientes seguro, habla con tu pareja cara a cara. Enviar un correo electrónico, mensajes de Whatsapp o hablar por teléfono puede parecer más fácil, pero no suele ser la mejor opción. Tampoco le pidas a un amigo-a que lo comunique en tu lugar.

Si te sientes seguro, habla con tu pareja cara a cara. Enviar un correo electrónico, mensajes de Whatsapp o hablar por teléfono puede parecer más fácil, pero no suele ser la mejor opción. Tampoco le pidas a un amigo-a que lo comunique en tu lugar. Sé respetuoso-a . Si tu pareja te pregunta por qué estás terminando la relación, sé honesto-a, sin entrar en el sincerisidio. No lo insultes ni trates de herir a tu ex. No hagas comparaciones, ni entres en detalles morbosos. Cuida a quien dejas de la misma manera que cuando te enamoraste.

. Si tu pareja te pregunta por qué estás terminando la relación, sé honesto-a, sin entrar en el sincerisidio. No lo insultes ni trates de herir a tu ex. No hagas comparaciones, ni entres en detalles morbosos. Cuida a quien dejas de la misma manera que cuando te enamoraste. Hazlo de una vez. Si de verdad quieres que sean amigos, está bien, te adelanto que al principio será complicado, pero si eres coherente en tu proceder y honesto en tu decisión, con el tiempo será factible tener una educada y correcta relación.

Pero, si le dices a tu pareja “seamos amigos” solo para que sea más fácil, no lo hagas. Puedes herir aún más sus sentimientos. Incluso si planeas que sigan siendo amigos, dale a tu pareja un poco de espacio. Dejar de verse y hablarse por un tiempo puede ayudar. También suma mucho de cara al futuro no confundirse con respecto a ser amigos con derechos. Si la relación terminó, no deben tener idas y vueltas si quieren ser amigos y menos si uno de los dos ya inicio otra historia.

Mantente firme en tu decisión. Si sientes que estás haciendo lo correcto, no dejes que tu pareja te convenza para seguir juntos. Es normal que las personas lloren o se alteren al terminar una relación, y puede ser muy difícil lidiar con eso. Pero sentirse mal o culpable no es razón para continuar con una relación.

Uno de los motivos que atrapa a dos personas en una unión a la ya no encuentran sentido como pareja son los hijos. El temor al sufrimiento de los vástagos y a las consecuencias que pueda acarrear la decisión de separarse en sus vidas mantiene juntas a muchas parejas rotas. En ocasiones, durante toda la vida.

Sin embargo, esa intención de evitar malestar en los pequeños suele verse empañada por el ambiente tóxico que provocan las discusiones, por la desazón, falta de amor y comunicación entre dos personas que siguen juntas sin desearlo.

Hay un ciclo que termina y otro que comienza

Piensa que el pasado es pasado y ya nada será igual. Al terminar una relación de pareja, guarda cada momento bueno que hayas tenido y quédate con ello. Lo malo te recomiendo que lo coloques en el contenedor de la basura emocional y no esperes que el camión de residuos pase, déjalo ahí.

Obtén un aprendizaje de lo vivido y siéntete orgulloso-a de ti mismo-a. Has cerrado una puerta, ojala en los mejores términos, y se abrirán más; ahora eres más sabio-a y más fuerte, porque sabes lo que es bueno para ti y lo que no.

Acepta que la vida son ciclos, estaciones que se terminan y caminos nuevos que aparecen. Las personas tienen que buscar la propia felicidad, y estar en paz es una de las mejores formas; No te cierres a nada, y si en algún momento das con alguien que quiere construir ese sendero contigo, atrévete. El amor vale la pena y recuerda siempre que si alguien decidió no estar contigo, ese alguien no es tu enemigo-a, quizás te hizo un favor y te abrió la puerta a tu verdadero amor.

Carlos Fernández

Coach y psicólogo.

