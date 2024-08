"Seguros indeseados", la falta grave detectada por Defensa al Consumidor que afecta a los jubilados sanjuaninos

Desde Defensa al Consumidor este año no solo realizan controles en distintos comercios o toman denuncias, sino que también decidieron abordar diversos sectores de la población. Uno de ellos es el de los jubilados sanjuaninos, que muchas veces por desconocimiento terminan perdiendo parte de sus ingresos en lo que denominaron “seguros indeseados” .

Fabiana Carrizo, titular de Defensa al Consumidor, explicó a Tiempo de San Juan que se han encontrado con una gran cantidad de casos donde los jubilados reciben descuentos de miles de pesos por distintos seguros que no fueron contratados por ellos, sino que se los coloca el banco de manera automática. “El seguro aparece en el movimiento de cuentas, donde hay un código, y no se especifica en muchos casos que tipo de seguro es, pero nos hemos encontrado con casos donde les descuentan hasta $10.000 por el seguro de una bicicleta, por ejemplo, cuando el jubilado no tiene la movilidad”, comentó la funcionaria.