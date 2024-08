Tolerancia cero de Defensa al Consumidor en supermercados sanjuaninos: más de 60 multas por tener productos vencidos

En diálogo con Tiempo de San Juan , Carrizo señaló que en los últimos meses se labraron un total de 69 multas . De acuerdo a lo que explicó, los montos varían de acuerdo a la cantidad de productos exhibidos que estén vencidos. “La multa suele ser arriba del monto de la canasta básica y hemos tenido actas labradas por hasta cinco millones de pesos” , señaló la funcionaria. Cabe mencionar que la canasta básica de alimentos informada por INDEC en julio fue de $405.697, lo que para una cadena de supermercados quizás no es mucho, pero sí para un pequeño almacén de barrio.

supermercado inflación.jpeg

Si bien los comercios que son multados tienen una instancia de apelación, Carrizo señaló que en este caso puntual suelen no hacerlo, porque las pruebas de la infracción están a la vista. Además, aseguró que se hace un seguimiento en cada local donde se labra la multa para evitar la reincidencia. Al respecto la funcionaria aseguró que no se trata de perseguir a los comerciantes de supermercados y almacenes, sino que simplemente lo que se busca es que se cumpla la ley y no se perjudique la salud de la población.

Entre los productos que suelen exhibirse con fecha de vencimiento, los inspectores se han encontrado en la mayoría de los casos con lácteos y pastas, dominando por sobre otros.

Por otro lado, señaló que una falta que también es frecuente en almacenes y supermercados es la diferencia de precio entre góndola y caja, donde se cobra mucho más por un producto argumentando que no se actualizó el valor que se exhibe al consumidor. Ante esto si bien no se labra multa en el momento, si se realiza una especie de llamado de atención y seguimiento. En caso de ser una práctica frecuente, se labra la multa con el objetivo de generar consciencia y hacer cumplir las leyes que protegen a los consumidores.