Mario Cabello, el hombre que quiere hacer resurgir el boxeo sanjuanino

El objetivo inmediato es claro. Quiere ordenar los papeles, convocar a los clubes con derecho a voto y llamar a una asamblea en los próximos 120 días. “La idea es ordenar un poco lo que falte de papeles y para ver si hay una asamblea lo antes posible y puedo llegar a la presidencia de la Federación”, afirma Cabello, decidido a transformar una institución que, según sus palabras, viene “maltratada desde hace años, de caja, de idea, de proyecto”.

La metáfora no es tal: la sede de la Federación Sanjuanina de Boxeo está tan deteriorada como el propio deporte. “La tenemos sin luz. Este sábado ya la vamos a juntar ahí para conectar otra vez la luz, pintarlo un poco y darle una acomodada. No hay ni sillas, no hay una mesa. No hay nada. Totalmente abandonada la casa del boxeador”, describe Cabello.

Mientras tanto, el vacío institucional permitió que personas sin respaldo orgánico hablen en nombre de la Federación ante la entidad nacional o incluso organicen festivales por su cuenta. “Se han estado manejando muy mal las cosas. Gente hablando con la Federación Argentina, haciéndose pasar por delegados de San Juan. Esta es una papa caliente, pero uno que lleva tantos años en el boxeo no puede mirar para otro lado”, sostiene.

Más allá de lo administrativo, Cabello tiene en mente un plan deportivo integral. Hoy no hay ningún proyecto para el boxeo amateur y la provincia tiene escasos profesionales que, por ahora, no tuvieron la oportunidad de darse a conocer. Esto claramente complica la posibilidad de tener un semillero, pensando a futuro.

Por eso, uno de sus ejes es abrir las puertas de la Federación a las numerosas escuelitas que hoy funcionan por fuera del circuito oficial. “Hay muchas escuelitas de boxeo, pero ellas no tienen ni voz ni voto. Queremos trabajar con todos, ordenar los papeles, y proyectar para toda la provincia, no solo para dos o tres clubes de Capital”, detalla.

En ese armado, una figura clave será Mauricio “Chuky” Muñoz, excampeón nacional y referente indiscutido del pugilismo local. “Mauricio Muñoz me va a acompañar en la comisión si llego. Va a ser director deportivo de la Federación. Eso ya está confirmado”, adelanta Cabello. Muñoz hoy forma parte de una federación paralela, la PC, que en los últimos años organizó festivales por fuera de la estructura oficial. Pero lejos de fomentar la grieta, Cabello apuesta a la unidad: “No nos sirve de nada trabajar por separado. Somos pocos clubes. Por eso lo convocamos para trabajar en conjunto y fusionar esfuerzos”.

El dueño del "Club del Box" no es un improvisado. Fue boxeador, técnico y fundador de su propia institución. A los 52 años, con una vida entera ligada al deporte, siente que es tiempo de asumir una nueva responsabilidad. “He visto pasar muchas comisiones, algunas buenas, otras malas. Pero últimamente, más malas que buenas. Y uno que ama el boxeo, que lo mamó desde chico, se plantea esto como un objetivo: llegar a la dirigencia para mejorar el boxeo en San Juan”.

“Hay mucho para hacer. Pero ya dimos el primer paso. Y eso, en este contexto, no es poco.”