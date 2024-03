Sebastián Caruso se despidió de BNBD: conocé el motivo y a su reemplazante

"Hola a todos. Quiero contarles que NO VOY A SEGUIR EN EL PROGRAMA BNBD, de Telesol. Luego de 9 años de pertenecer a este gran programa, de haber compartido con mis compañeros tantos momentos y de haber aprendido mucho de ellos, decidí poner por encima otras prioridades que tengo en mi vida personal. La decisión se basa en querer compartir más tiempo con mi familia. Fue una decisión difícil que venía pensando desde hace tiempo", comentó Caruso junto a una imagen en la que se lo ve en el plató de BNBD.

Embed - Seba Caruso on Instagram: "Hola a todos. Quiero contarles que NO VOY A SEGUIR EN EL PROGRAMA BNBD de Telesol. Luego de 9 años de pertenecer a este gran programa, de haber compartido con mis compañeros tantos momentos y de haber aprendido mucho de ellos, decidí poner por encima otras prioridades que tengo en mi vida personal. La decisión se basa en querer compartir más tiempo con mi familia. Fue una decisión difícil que venía pensando desde hace tiempo. Quiero agradecerles a todos los que fueron parte durante este tiempo del programa que eligen los sanjuaninos. Quiero agradecerles a los televidentes, que siempre con su cariño nos hacen saber que están del otro lado. Mil gracias a mis compañeros Laura, Christian, Facu, Marita, Kato, Bebote, Ruly, Chamy, Estela, Dani, Jesus, Marito, Hugo y tantos otros que estuvieron durante tantos años. Quiero agradecerle especialmente a Gustavo Toledano por su generosidad conmigo ya que nunca se guardó su conocimiento en el periodismo y siempre me marcó el camino. Gracias a los directivos del canal encabezados por Guillermo Rojas, que desde que confió en mi para la cobertura del Mundial de fútbol de Brasil, mi carrera en el periodismo fue ascendente gracias a su confianza. Hoy cierro una etapa en mi vida profesional teniendo la ilusión de que comience otra repleta de lindos momentos, cómo los que viví hasta ahora. Gracias a todos. @telesolsj"