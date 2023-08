Se viene un remate de 10 movilidades oficiales en San Juan, con base desde $20.000

La Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social acaba de abrir una convocatoria para un nuevo remate de 10 movilidades oficiales entre las que hay 4x4 con bases muy accesibles. Se trata de autos, camionetas y transportes de pasajeros que ya no se usan en el Ministerio de Educación y que son de modelos entre 1995 y 2008. Los vehículos requieren de arreglos.

La subasta se realizará el 1 de septiembre próximo a las 17 en la sede de la gerencia de préstamos, ubicada en la calle Mendoza 451 Sur, Capital. Por otro lado, los interesados podrán ver las movilidades en exhibición los días 24, 25, 28, 29, 30 y 31 agosto 2023, en horario de 09 a 17hs en el predio de Calle Corrientes 1090 Este (Ex Urbino).

Este es el detalle de las movilidades, y precio base del remate, en el que ganará el mejor postor.

image.png

Para tener en cuenta en el día del remate:

Asistir con D.N.I. de la persona que compra el vehículo.

Abonar en moneda de curso legal ($) el 10% del monto total mas (+) 10% de comisión de martilleros.

Contado efectivo o transferencia bancaria.- (NO Dólar - NO Mercado Pago- No Cheques)

El saldo restante se deberá cancelar dentro de los cinco días hábiles siguientes, en Caja de Acción Social, ubicado en Santa Fe 10 (e). 1º Piso Tesorería, en horario de 07 a 10 horas sin excepción. Caso contrario, perderá la suma pagada como seña anteriormente y el lote adquirido.

Para retirar la movilidad adquirida en el remate:

Deberá tener en la boleta entregada por tesorería, el sello de "cancelado".

Los formularios son a cargo del comprador.

Para iniciar el trámite de transferencia, acercarse por Centro Cívico - oficina de Patrimonio 2º Piso Núcleo 1 o comunicarse al tel. 4302528.

Para retirar la movilidad presentar los datos que solicite la entidad vendedora, en este caso, Ministerio de Educación. Sin inscripción y no abonar ningún costo con anterioridad al remate.

Precio base es el valor de referencia que comienza el martillero para el remate de cada lote.

El precio final para la adquisición de un lote es al "mejor postor".

Mirá cómo está cada una de las movilidades y sus bases: