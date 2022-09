¿Se puede ser fiel en tiempos de internet?

Debemos partir de la base que la fidelidad es algo que no se le puede imponer a nadie. Uno decide ser, o no ser fiel en base a sí mismo, y a su manera de entender sus relaciones.

Ser infiel, es simplemente, romper la confianza de la pareja cuando se mantienen secretos alejados de la intimidad conyugal. Somos infieles a nuestra pareja cuando le mentimos de manera consciente y a sabiendas de que nuestro comportamiento no es el correcto, por eso es conveniente hablar con la pareja sobre qué toleramos en nuestra relación y qué prácticas son consideradas como una infidelidad, esto algo que decide cada pareja, a través de unas normas, explícitas o implícitas, aceptadas entre ellos.

El problema es que, muchas veces, estas “normas” no quedan claras y, en cualquier caso, Internet puede dar lugar a muchos malentendidos ya que muchas parejas no hablen abiertamente de esto, provocándose conductas que dinamitan la relación.

Lo que nos lleva a ser infiel es siempre nuestro impulso natural al sexo”. Debemos saber que el ser humano tiene “una programación contradictoria”, por un lado quiere una pareja estable para formar una familia, pero por otro quiere satisfacer todos sus deseos sexuales, que muchas veces incluyen a más de un sujeto, siendo los motivos que llevan al hombre a ser infiel son los mismos que los de las mujeres.

Te aportamos datos:

Hoy en día para conocer a una persona es mucho más fácil hacerlo por internet a través de sus distintas redes sociales, pero si se quiere ser infiel y hacerlo de manera rápida muchas personas usan plataformas especializadas en citas.

Internet no hace que la inclinación que nos lleva a ser infieles aumente, sí es cierto que facilita su práctica.

Ashley Madison, es la plataforma mundial de citas para casados. Es decir es la reina de la infidelidad a nivel mundial. Puntualmente publica datos muy interesantes de manera global y siempre bajo el marco de la confidencialidad de sus usuarios donde nos muestra como Argentina ocupa el cuarto lugar latinoamericano con más infieles. Solamente en el último año se obtuvo un promedio mensual de 919 nuevos usuarios en la plataforma argentina. Y hay tres provincias que acaparan la mayor cantidad de "infieles": Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Está claro que algo está cambiando en la conducta de los argentinos donde los mandatos, los prejuicios culturales arraigados, la liberación de la mujer, el poder hablar de sexo abiertamente,…… hace que se estén animando cada día más a vivir sus fantasías sexuales e ir por ellas sin censura.

El mundo está cambiando, y estos datos son reales, la infidelidad ya no solamente es masculina, los números indican que el 36% de las mujeres no se siente atraída por su pareja, frente a un 18% de hombres en la misma situación, generándose el deseo de salir a buscar experiencias que satisfagan sus deseos, ya que para muchos infieles, tener un amante es el complemento perfecto para mejorar su vida en pareja.

En Europa Coaching hemos elaborado una serie de motivos por los cuales entendemos que las personas dan el paso para ser infieles.

- La pareja no da suficiente.

El sujeto encuentra que su pareja no cubre sus expectativas, no le aporta el suficiente amor, el tiempo y la atención que considera adecuadas, y que sí reciben la familia del cónyuge, los niños o el trabajo. Muchas veces estas personas no son conscientes de sus necesidades emocionales, no lo hablan con su pareja y, finalmente, acaban siendo infieles.

- El mandato de la monogamia.

A pesar de haberse casado o haber aceptado un compromiso “impuesto”, el sujeto nunca ha querido tener sexo sólo con su pareja. La relación la interpreta como un sacrificio del que queda liberado a través de la infidelidad, rompiéndose el mandato impuesto.

- Existencia de un “vacío emocional”.

El sexo y el romance con una tercera persona se utiliza muchas veces para llenar un vacío emocional que a través de la conquista alimenta la baja autoestima y la confianza de la persona.

- El desgaste.

El sujeto infiel percibe que el amor desapareció en la relación, porque ya no se da la frecuencia sexual propia de los primeros pasos en una relación. El romanticismo y los detalles se esfumaron, no entendiéndose que en las parejas sanas, a medida que pasa el tiempo el amor se transforma en mayor compromiso, intimidad y confianza.

- Ser infiel para soltar la relación.

Parece ilógico pero es así de simple. Antes de enfrentar la realidad y decirle a nuestra pareja que la relación terminó, buscamos un remplazo que nos impulse a romper el compromiso. Muchas veces esto se hace de manera inconsciente, pero se hace.

- Monotonía.

A veces tenemos una buena relación que es buena, pero rutinaria y plana, provocando que en algún momento una de las partes quiera probar algo distinto, encontrando en lo prohibido un placer misterioso e intenso que acabe en una relación secreta., Pensando que mientras no nos descubran no estamos haciendo daño a nadie. El problema es que, tarde o temprano, te acaban pillando.

- Tenemos miedos e inseguridades.

Las infidelidades causadas por este motivo no suelen ser meditadas, y el arrepentimiento es inmediato ya que la persona infiel se siente en inferioridad de condiciones respecto a su pareja: más viejo, más feo, con menos dinero…En este caso, la infidelidad sirve para auto reafirmar su valor en el “mercado amoroso”, y subir la autoestima al considerarse deseable, intercambiando sexo por confianza.

- Pasado no resuelto.

Se es más infiel si se han visto determinados comportamientos en el entorno familiar. No sólo infidelidades de tus padres, sino también con el resto de familiares o amistades. Las personas que han sufrido en la infancia algún tipo de trauma como un abandono emocional, maltrato físico o abuso sexual son más propensas a ser infieles respecto a sus parejas.

- Queremos venganza.

Algunas personas son infieles por un comportamiento de su pareja que consideran injusto. Quizás solo son sospechas, o existe una infidelidad consumada y admitida de la otra parte, activando un mecanismo de venganza para pagar con la misma moneda.

- Excesos de expectativas.

Estas personas idealizan y esperan que sus parejas cumplan todas sus necesidades y fantasías, pero cuando inevitablemente, “fallan”, sienten que la infidelidad está justificada.

Para cerrar les diremos que motivos para ser infiel hay muchos, y razones para no serlo solo una: No ser infiel a tus principios. Muchas parejas nunca le cuentan a nadie cuando alguno de los dos tuvo una aventura, llevan su infidelidad en secreto y a lo sumo lo comparten con alguien muy cercano de su mismo sexo, ya que no es fácil ser infiel o sufrirlo.

Queremos puntualizar como comentamos al principio de la nota que no puede esperarse monogamia y fidelidad por parte de otra persona como si fuera un derecho. Es un regalo que un ser humano maduro le hace a otro porque se valoran tanto los sentimientos, que no se los quiere lastimar, generándose un compromiso de NO hacerle al otro lo que NO te gustaría que te hicieran a ti.

Con toda esta información ¿tú crees que se pueden ser fiel toda la vida en una relación de pareja?

Espero tus comentarios.

