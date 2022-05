Se jubila el profesor de educación física que formó más de 4800 alumnos en San Juan

"Cuando terminé la secundaria tuve intenciones de estudiar pero la carrera no se abrió en San Juan porque entró el gobierno militar. Al año siguiente tampoco pude ingresar porque me mandaron al servicio militar y recién en el 78 se dio la posibilidad de que se abriera un anexo del instituto en San Juan", explicó Álvarez a Tiempo de San Juan.

El profesor de educación física pasó por el Servicio Militar y su carrera la hizo en paralelo "con algunos permisos y otras escapadas" recuerda.

gustavo 3.jpg En diciembre del 78, Gustavo Edgardo Álvarez fue convocado como soldado reservista por el Conflicto de Beagle.

La primera escuela donde Gustavo dio clases, una vez recibido, fue la Escuela Industrial. De hecho, uno de sus alumnos se convirtió luego en director de esa institución de la UNSJ y el continuó con la docencia.

Además, recuerda con cariño a sus alumnos de la Normal Sarmiento, la Roque Sáenz Peña (Marquesado), Juan Dolores Godoy (Santa Lucía). "Desde el 89 en adelante estuve en la regencia del profesorado y a su vez en las escuelas", explica.

El deporte le llamó la atención a Gustavo desde temprana edad pero su favorito y su pasión postergada es el ciclismo.

gustavo 2.jpg El profesor del ISEF nunca abandonó el ciclismo, su gran pasión.

"Ahora que me jubilé me voy a dedicar a pleno al ciclismo porque en su momento tuve que elegir entre el trabajo y el deporte y me dediqué a trabajar. Ahora voy a poder hacerlo sin días, sin horarios y todas las veces que me plazca", asegura Gustavo. El profesor y deportista tiene 50 años pedaleando y no piensa abandonar su pasión.

Gustavo 1.jpg

Durante el primer Gobierno de José Luis Gioja, Gustavo fue secretario de Deportes cuando esa cartera aún era una subsecretaría y dependía de Desarrollo Humano y se mantuvo en ese cargo por nueve años.

gustavo 5.jpg

"Para mí poner a San Juan en consideración en los Juegos Binacionales, donde éramos últimos, fue algo que me puso muy orgullosos. Éramos octavos en todos los juegos y en 2011 logramos llegar al tercer puesto, subimos el nivel de los participantes", reconoce.

Otra de las cosas que consiguió al frente de la cartera deportiva fueron las becas. "Diseñamos las becas de Desarrollo Deportivo que ahora tienen más presupuesto y me parece muy atinada la decisión de Uñac de separar la Secretaría de Deportes y que tenga su propio presupuesto", explicó el profesor.

A lo largo de su gestión al frente del ISEF, Gustavo Edgardo Álvarez cuenta que llegó a formar a 4800 profesores de educación física. "Muchos se jubilaron inclusive antes que yo", relata entre risas.

Gustavo se casó y tuvo tres hijos pero ninguno de ellos eligió el deporte como profesión aunque sí reconoce que de alguna manera están vinculados a la actividad física que combinan con sus carreras.

Álvarez acaba de cumplir 64 años y agradece que la pandemia haya retrasado su jubilación porque tuvo la oportunidad de ver, con la cuarentena, " la experiencia más fantástica de poder vivir, ver el uso de los recursos tecnológicos en la educación, algo que nos venían formando pero nadie le daba bolilla".

La partida de Álvarez del ámbito educativo emocionó a alumnos y docentes que han pasado por sus clases. "Me ha sorprendido de sobremanera, he tenido una cantidad muy importante de mensajes y en los grupos del instituto ha sido realmente muy importante para mí la despedida que he tenido", dice.