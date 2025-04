San Juan se prepara para un nuevo fin de semana largo: pocas reservas, algunas consultas y altas expectativas

El próximo 1 de mayo es el Día del Trabajador, y cal caer jueves se extendió el viernes como jornada no laboral, por lo que hay sectores que disfrutarán de un nuevo fin de semana largo tras Semana Santa. En ese sentido, los departamentos de San Juan se preparan nuevamente para contar con actividades que atraigan a los turistas. A una semana del nuevo feriado, hay consultas y reservas, pero las expectativas están puestas en superar los porcentajes de Semana Santa.

Por su parte, en Valle Fértil también hay altas expectativas en torno a la llegada de turistas. “Venimos bien con reservas confirmadas y proyectamos que va a ser mejor que lo que fue Semana Santa. Para esa fecha tuvimos un 80% de ocupación y creemos que vamos a mejorar para el 1 de mayo”, aseguró Mario Barrios, de la Cámara de Turismo del valle.

Un dato no menor, de acuerdo al análisis de los prestadores, es que para el 1 de mayo algunos sectores ya contaran con la acreditación de sus sueldos, por lo que habrá dinero para poder viajar. Es en ese motivo donde radica la esperanza de una mayor presencia de turistas circulando por la provincia.

El panorama está más calmo en Iglesia, de acuerdo a lo que señaló Fany Pernas, secretaria de Turismo, Cultura y Deporte del departamento. Conforme a un relevamiento realizado durante este jueves, hay poco porcentaje de reservas confirmadas. “No se compara con la previa de Semana Santa”, comentó.

Pese a ello, esperan que la demanda repunte, por lo que se están organizando diversas actividades para hacer más atractivo el destino, ofreciendo no solo descanso sino también distención, recreación y contacto con la cultura local.

En el caso del Gran San Juan el movimiento es bastante tranquilo. Tamara Boggian, de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica detalló que para lo que es Capital para esa fecha hay entre un 10 a 15% de ocupación asegurada.

Tiempo de San Juan realizó una encuesta entre sus lectores para conocer si están planeando viajar durante el próximo feriado. El 57,8% de los lectores indicó que aprovechará los días de descanso para viajar, tanto dentro como fuera de la provincia. Algunos de ellos lo harán ya que no viajaron para Semana Santa, aprovechando esta fecha para una escapada de descanso.

Del otro lado de la vereda se encuentran aquellos que no planifican viajar para el 1 de mayo. El 42,2% de los usuarios indicaron que no viajarán por dos motivos: pese al feriado deben trabajar y porque no cuentan con el dinero para poder hacerlo.