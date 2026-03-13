San Juan despide el último fin de semana de verano con propuestas culturales para todos los gustos

'Reflejos de Macondo' es una de las grandes propuestas para disfrutar este fin de semana en San Juan.

Los distintos espacios dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte abrirán sus puertas con diferentes actividades durante el fin de semana.

En este marco, una experiencia artística única donde música, imagen y atmósfera se entrelazan para dar forma a un acontecimiento excepcional marcará la apertura de la 10º Temporada del Teatro del Bicentenario. El viernes 13 de marzo, con doble función a las 19 y 22 h, “Reflejos de Macondo” transformará la Sala Principal en un espacio inmersivo, con el público ubicado sobre el escenario y capacidad limitada según aforo.

Las entradas de $50.000 están disponibles en la boletería del Teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14 h y hasta dos horas antes de cada función, y a través de TuEntrada.com. Para tener en cuenta, se ofrecerá un 20 % de descuento exclusivo por compra online utilizando el código promocional MACONDO. Asimismo, se mantendrán los beneficios del 20 % para Ticket Joven y Jubilados, disponibles en boletería.

Este viernes 13 también contará con la inauguración de la muestra “Trayectoria Juego de Damas”. Organizada por la Secretaría de Cultura, en conjunto con la galería Artify, la exposición pictórica se realizará el a las 20 h en el Espacio Multipropósito “El Carrascal” ubicado en Sarmiento y Avenida Libertador.

Por su parte, el 13 de marzo a las 18 h, se desarrollará el café literario “Palabras de mujer”, un encuentro organizado por la Sociedad Argentina de Escritores que propone compartir una tarde de lecturas, homenajes y café. La actividad, que tendrá lugar en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias (Las Heras y 25 de Mayo) buscará celebrar la voz y la producción de lectoras y escritoras sanjuaninas, generando un espacio de intercambio y reflexión alrededor de la literatura.

La agenda cultural continuará el sábado 14 con doble función de una experiencia única en el Teatro Sarmiento. A las 19 se realizará “Candlelight, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, una combinación de música clásica con miles de velas, en un formato íntimo y sensorial.

La propuesta invita a redescubrir obras emblemáticas en escenarios especialmente ambientados. Ese mismo sábado 14, a las 21:30 h, será el turno de “Candlelight, Tributo a Coldplay”, que mantiene el mismo formato inmersivo, con versiones en clave clásica de los grandes éxitos de la banda británica. Las entradas están disponibles en feverup.com.

La Dirección de Bibliotecas Populares propone para este 14, a las 19 h, se realizará la presentación del libro Corazones intrépidos, de la licenciada y magíster Dolores Molina. En esta obra, la autora reúne relatos que abordan historias de resiliencia, amor y fortaleza frente a la adversidad, proponiendo en cada texto una reflexión sobre la capacidad humana de sobreponerse a las dificultades y encontrar nuevas formas de seguir adelante. La entrada será libre y gratuita.

Para cerrar el finde, el domingo 15, a las 18 h, llegará el espectáculo infantil “Guardiana K-POP”, en el marco de su tour latinoamericano. La propuesta combinará una historia original inspirada en el fenómeno global del K-Pop con coreografías de alto impacto con 12 artistas en escena, vestuarios llamativos, pantallas LED y efectos especiales. La función es apta para todo público, tiene una duración de 90 minutos. Las entradas se consiguen en entradasweb.com.ar.

FUENTE: Sí San Juan