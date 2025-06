Reviven una centenaria casilla ferroviaria de madera que vio sueños de inmigrantes y que revolucionó a Villa Aberastain

Se habla de ponerla en valor como un lugar que permita un viaje al pasado. "El destino no está del todo claro. En principio es un museo viviente, por decirlo de alguna forma, porque la idea es que no cambie absolutamente nada de lo que era en su momento. Es más, hay un vecino que tenía las puertas restauradas, ventanas, todavía está el cartel original de la estación Villa Aberastain", contó a TIEMPO DE SAN JUAN el secretario de Obras del municipio de Pocito, Enrique Madrid. El uso propiamente dicho de este espacio no lo tienen oficialmente 100% definido pero la intención es recuperarlo.

En la esquina de Calle 11 y David Chávez se yergue este edificio de tamaño mediano y techos altos, de marrón descolorido, que invita a conocer más y remonta a muchas décadas atrás. El paso del tiempo hizo lo suyo pero aún conserva el aire señorial y el espíritu de grandeza de un verdadero sobreviviente. Quedó en esa esquina solo, inmutable, luego de que en 2020 se relocalizara a la gente que vivía en el largo corredor por donde pasaba la vía del tren en suelo pocitano, en lo que se conocía como Villa David Chávez, que iba de rancho en rancho desde la Calle 9 hasta la Calle 13.

El predio luce todo cerrado con tela verde y un gran cartel que reza: "Recuperación y puesta en valor de la estación de FFCC de Villa Aberastain".

WhatsApp Image 2025-06-19 at 13.08.07 (2).jpeg

Esta restauración lleva años de preparación. Madrid contó el periplo: "primeramente, hace un tiempo atrás, se inició un expediente en Nación, ya que los terrenos le pertenecen a ferrocarriles argentinos. Posteriormente a eso, también se inició un expediente en Patrimonio de la Provincia, dado que por una ley provincial y una ordenanza municipal, fueron declarados de Patrimonio Cultural Histórico de la Provincia, para indicar cuáles son las tareas que se están realizando".

¿Qué se está haciendo? "En principio, nosotros hemos empezado a trabajar específicamente en el terraplén que está en el costado este de la estación, haciendo unos muros de contención para ampliar el sector del terraplén, que se va a generar una explanada de hormigón para poder hacer una plaza seca, con algunas pérgolas que van a simular lo que serían los vagones de los trenes. Eso sería un poco el alrededor de la Estación, propiamente dicho", comentó el funcionario de la gestión de Fabián Aballay.

image.png

Con respecto a la estación propiamente dicha, el secretario de Obras explicó que "para trabajar en la casilla de la estación hemos convocado al arquitecto Jorge Martín, que tiene vasta experiencia en lo que es la restauración de estos edificios antiguos. Él nos está asistiendo para la puesta en valor de la Estación, que todavía no arranca. Estamos solicitando presupuestos y demás de lo que es la restauración".

La meta es usar fondos propios, aun sin cuantificar, de la Municipalidad para poder aplicar cambios de manera paulatina en la histórica Estación. Por eso no hay fecha todavía de terminación de los trabajos, más allá que el intendente Aballay tiene expectativas de que pueda lograrse este mismo año.

Obra para celebrar

Algunos sectores interesados en el rescate de la historia sanjuanina como es la Asociación Civil para la Defensa y Conservación del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS) presidida por el arquitecto Jorge Cocinero; o Gustavo Trigo, el referente de Ferroclub San Juan que encarna pasión por los trenes y todo lo que tenga que ver ellos, celebraron la noticia.

"Me dijeron que querían modificarlo, hacer cambios, pero no hemos visto el proyecto acabado. Se supone que la idea es mantener el edificio como tal, recuperarlo y darle funciones culturales. Así que lo que hagan siempre va a estar bien cuando se recupera un bien patrimonial y más de esta índole que data de mucho, mucho tiempo", dijo Cocinero sobre las obras en la Estación.

ACCODEPAS viene proponiendo públicamente hace años "recuperar este patrimonio y transformarlo en un centro de cultura, historia, recreación y exposición. Pero, sobre todo, asegurar su preservación para que las futuras generaciones puedan vislumbrar nuestra historia", destaca la entidad.

Según informan desde ACCODEPAS la Estación de Villa Aberastain en Pocito fue inaugurada en 1896, construida completamente en madera —algo inusual en comparación con otras del país— y diseñada con una galería, oficinas y áreas de atención pública. Su arquitectura incluía machimbres, columnas de madera y techos de chapa ondulada.

Esta estación fue epicentro de actividad: cargas, descargas, pasajeros, comercio, comunicación (con el telégrafo como principal medio a distancia), y hasta actividades sociales y recreativas.

WhatsApp Image 2025-06-19 at 13.08.07.jpeg

Como retrata Peña Figueroa, fue una verdadera plaza viva del pueblo, donde todo giraba alrededor del movimiento del tren. La llegada a Pocito de inmigrantes con el sueño de forjar su destino en una tierra de progreso hasta ese momento desconocida. O la despedida de viajeros que partían buscando mejores oportunidades en otros rincones del país. Pararse en ese rincón a contemplar pasar y parar el tren, en esos años de polvo y campo, era todo un acontecimiento.

Con el tiempo, sostiene Cocinero, estas estaciones se convirtieron en hitos históricos y emocionales, no solo por su valor arquitectónico sino por los recuerdos y el sentido de identidad que evocan en quienes las vivieron. La estación, en definitiva, fue mucho más que un lugar de paso: fue el motor del desarrollo local y símbolo de una época de esplendor.

WhatsApp Image 2025-06-19 at 13.08.06 (1).jpeg

Por su parte, Trigo destacó que "es una muy linda noticia, en buena hora que la Municipalidad vaya a restaurar la Estación o ponerla en valor. Esa Estación era solamente de pasajeros no era de carga, funcionaba después de que se habilitó el servicio de pasajeros entre San Juan y Buenos Aires, que fue en 1885. En ese momento esa estación no estaba construida, sino que se construye posteriormente. No contaba con personal de andén. ni con jefe de estación, ni guarda, ni venta de boletos: Se usaba solamente para que asciendan y desciendan pasajeros". Recordó que "hasta hace unos años atrás estaba el cartel con el nombre de Estación Aberastain".