Reforma de la Ruta 40 Sur: la pesadilla de nunca acabar

Si bien en febrero se hablaba en Vialidad Nacional de San Juan sobre la inminencia de la firma del inicio de obras con el grupo de empresas que ganó la licitación, integrada por DYCASA-MAPAL, hasta ahora ese fundamental paso no se dio. "Sobre la Ruta 40 Sur no tenemos desgraciadamente novedades", se lamentó el ministro de Obras provincial, Julio Ortíz Andino. "Están hablando, no voy a decir discutiendo, los integrantes de la UTE con las autoridades de Vialidad Nacional y el BID para ver si lo llevan adelante, ya estarían en condiciones de firmar el contrato y esperamos que lo hagan a la brevedad", informó el funcionario uñaquista.