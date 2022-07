Ruta 40 Sur: 5 empresas juegan y hay sorpresa en Gobierno

ruta.jpg

Ahora, tras un engorroso y largo proceso administrativo de rescisión del contrato y relicitación que logró Vialidad Nacional con colaboración del Gobierno de San Juan, se dio este paso fundamental camino a reiniciar los trabajos sobre la ruta que quedaron a medio hacer. Ortíz comentó que el tema de precios juega un papel determinante pero aclaró que "esto se licita con un pliego que se denomina FIDIC que son los que usa el BID, donde los precios se deben colocar 28 días antes de la licitación, entonces estamos hablando cerca del 10 de junio, no es como normalmente hacemos nosotros que es con el precio anterior al día anterior a la licitación. Entonces 28 días atrás tuvimos este precio y por eso se pudo hacer esta licitación".

Lo ofertado puso contento a Sergio Uñac y las demás autoridades que presidieron el acto, por lo que comentaban mientras abrían los sobres con las propuestas de las empresas. El ministro uñaquista lo resumió así: "Los valores la verdad que muy bien, del presupuesto actualizado solo una oferta está por debajo en un 8 o 9%. No tenemos índices de junio pero en función de estimaciones el costo de la obra ronda los 9.700 millones de pesos. Una oferta es muy cercana a ese presupuesto y otras dos que están muy bien dentro del entorno y una sola que está por arriba, el 20% que hay justificarlo muy bien para darlo. Pero tenemos sobradas ofertas por si a alguna hay que descartarla por alguna razón, ya que el BID tiene exigencias importantes".

El presupuesto oficial es de $7.201.177.000,00 pero subiría, según los cálculos oficiales en actualizaciones como explicó el ministro, unos $2.500 millones más. Las empresas oferentes fueron las siguientes:

Panedile Argentina SA, con oferta de $11.849.670.805,97.

Cartelone Construcciones Civiles SA, con una propuesta de $8.798.876.000,12. 876 mil

UTE: Construcciones Ivica y Antonio Dumanzic SA, Semisa Infraestructura SA, ofrecieron la suma de $10.997.301.806,14.

UTE Casa-Mapal, con $10.195.605.212,22.

Decavial Empresa Constructora ofreció $9.938.234.576,96.

¿Qué sigue? "Nuestra tarea es analizar todas las ofertas y hará una preadjudicación que se enviará a Vialidad Nacional, quienes la someten a la no objeción del BID y ahí podrá estar resuelto. Creo que con las ofertas que hay no va a demorar mucho. Si alguna empresa no cumple, la descartamos y tenemos hasta 4 dentro del entorno de lo que podemos adjudicar", indicó Ortíz Andino sobre los plazos. Calculan oficialmente que esta preadjudicación puede darse en no más dos meses. Luego no hay plazos seguros porque depende de las etapas de Nación y del BID, remarcó.

"El contrato debe firmarlo Vialidad Nacional, pero estamos apurados en que salga", destacó Ortíz Andino.

BID, presente

En el acto que se dio este jueves en Casa de Gobierno, Uñac estuvo acompañado por el representante del BID en la Provincia, José Aguerre; el jefe del 9º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Jorge Deiana; el ministro Ortíz Andino; la gerente de Programas y Proyectos Especiales con Financiamiento Externo, Laura Rial; el secretario de Viviendas, Robert Garcés; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Roland; el subsecretario de Coordinación de Proyectos, Andrés Zini; la escribana Mayor de Gobierno, Maira Mancini; y el director Provincial de Vialidad, Juan Magariños, entre otros.

En el comienzo, Uñac agradeció al BID y a Vialidad Nacional, “que pusieron mucho esfuerzo para encaminar una obra en marcha, interrumpida porque la empresa quebró y eso que explicamos tan brevemente y tan fácilmente implica desde lo administrativo un desafío monumental”.

El gobernador puso el foco en que “llegar a esta instancia es sumamente importante, porque no sólo hablamos de la Ruta Nacional 40, sino de una arteria que atraviesa la provincia y nos comunica con Mendoza. Los sanjuaninos, los mendocinos y los turistas saben del estado de la Ruta y saben de la necesidad de la obra que estamos licitando en la mañana de hoy”.

Agregó: “Gracias por poner a San Juan dentro del escenario de las inversiones tanto al BID como a Vialidad Nacional, ya que ambos tienen múltiples obras para realizar pero siguen poniendo a la Provincia dentro del foco de la inversión”.

Por su parte, Jorge Deiana expresó que éste es “un evento importantísimo. Es una obra de 26 kilómetros, que fue rescindida con una empresa anteriormente y logramos hacer un proceso licitatorio a través de un gran esfuerzo entre las autoridades de la Nación y la Provincia. Esta licitación corona un logro, porque la recisión fue muy dura. Nos duró más de un año”.

Continuando con su discurso, Deiana agregó: “Esta obra y su licitación refleja un gran esfuerzo y compromiso de Vialidad Nacional, autoridades de la Nación, del BID y de la provincia que nos acompañó en todo momento y se convirtió en subejecutor de esta obra. No hay más que palabras de agradecimiento. Un inicio de una obra representa una mejora para la sociedad sanjuanina”, finalizó.

Seguidamente, Laura Rial explicó que “hemos transitado un camino difícil y esperamos que sea el inicio de una gran cantidad de obras que hay proyectadas en las rutas nacionales para la provincia de San Juan, buscando dar conexión total para el desarrollo económico, que es el sustento básico para sacar adelante tantos proyectos que tiene el Gobernador y su equipo”.

La obra que se hizo esperar

Esta relicitación es histórica y se pudo lanzar en febrero de este año. Prevé retomar una parte de los trabajos que dejó con un mínimo avance la empresa Green, a fines de 2019. En este caso, es la llamada Sección II entre las localidades de Tres Esquinas y Cochagual, en el departamento Sarmiento y que tiene menos del 27% hecho. La otra sección que abandonó la constructora es la Sección III entre Tres Esquinas y Calle 8, que también tiene financiamiento del BID pero aún no se relicita porque hay expropiaciones pendientes. Para evitar accidentes y deterioros por el paso del tiempo, Vialidad Nacional firmó con la Provincia un acuerdo de mantenimiento de la zona. Ahora está más cerca poder reiniciar los trabajos.

Esta obra contempla la transformación en Autopista a la actual traza de la Ruta Nacional N°40, en el tramo comprendido entre el acceso a la localidad de Tres Esquinas (Km. 3400,21) y la intersección con la Ruta Provincial N°295, coincidente con el acceso a la localidad de Cochagual (Km. 3424,61); siendo la longitud de esta sección de 26,00 Km.

Con esta transformación se busca completar los trabajos que quedaron pendientes de ejecución en el contrato anterior sobre esta sección, el cual fue rescindido. Esto significa una mejora sustancial a las condiciones de circulación, ya que actualmente se observan desvíos y sectores inconclusos, que ocasionan situaciones de riesgo al tránsito. Además, con esto se protegerán las inversiones ya realizadas, al evitar el deterioro de las obras ejecutadas.

Cómo será la autopista

La Sección II de la autopista Ruta Nacional N° 40 proyectada se desarrolla íntegramente en la Provincia de San Juan, entre el acceso con la localidad de Tres Esquinas y la localidad de Cochagual, desarrollándose en un entorno rural con topografía de llanura, considerando una velocidad directriz de 120 km/hora.

La obra proyectada posee características de Autopista con dos carriles por sentido de circulación (2+2), y control total de accesos, siendo el ancho de calzada de 7,30m por sentido de circulación. Cuenta con un separador central físico con defensa tipo “New Jersey” para evitar la ocurrencia de accidentes frontales, banquinas internas de 1,20m de ancho pavimentadas y banquinas externas de 3,00 m, pavimentadas en un ancho de 2,50m. También se prevén colectoras en toda la longitud del tramo, con un ancho de calzada de 6,70 m y banquinas de 1,50m. La colectora este será pavimentada con banquinas enripiadas en toda su longitud en función de la ubicación de la mayor densidad de población a la que presta servicio el transporte público; mientras que la colectora oeste será enripiada. Ambas colectoras, en la zona del intercambiador de la intersección con la RN N°153 serán ejecutadas con carpeta de hormigón, debido a los giros de los vehículos pesados. Las colectoras contarán con dársenas de detención, refugios peatonales y pasarelas peatonales, para el servicio de transporte interurbano de pasajeros.

Además, se prevén varias conexiones entre calzada principal y colectoras, para lograr una correcta y fácil accesibilidad a las viviendas y comercios locales, de manera que el tránsito se canalice por las mismas hasta el sitio donde pueda ingresar o cruzar en forma segura y confortable a la autopista.

Se construirán tres intersecciones a distinto nivel, siendo la intersección con Ruta Nacional N°153 (Acceso a Media Agua); el acceso a Colonia Fiscal; y la intersección con la Ruta Provincial N°295 - Acceso a Cochagual).

Se demarcará horizontalmente y señalizará toda la autopista, y se iluminarán parcialmente los intercambiadores mencionados.