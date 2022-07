Red Tulum: en San Juan el uso de trasbordo aumentó el doble desde su implementación

"Se ha duplicado la cantidad de trasbordo que se hacía al inicio", Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte "Se ha duplicado la cantidad de trasbordo que se hacía al inicio", Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte

En San Juan el trasbordo no existía hasta la implementación de la RedTulum, por lo que para muchos no solo resultó una novedad, sino que también originó dudas. Desde la cartera explicaron en su momento que el funcionamiento es muy sencillo, donde el usuario no debe realizar ningún trámite extra. Si un viaje es dentro del Gran San Juan y se realiza un trasbordo (por ejemplo, viajar de Chimbas a Rawson y hacer el trasbordo en Capital), el segundo pasaje es sin costo.

En el caso de realizar un viaje fuera de lo que es el Gran San Juan, al hacer el trasbordo el pasaje tendrá el valor similar al que tiene dentro de la primera intersección, que actualmente es de $38,48. Es importante tener en cuenta que este beneficio solo es válido si el trasbordo se hace dentro de los 90 minutos de abonado el primer pasaje, donde el descuento se verá reflejado en la tarjeta SUBE.



Lo que viene y lo que se demora en la RedTulum

Armendariz detalló que se está finalizado en la instalación de GPS en las unidades, que permitirán tener un conocimiento del recorrido del colectivo en tiempo real, donde el usuario podrá ver el recorrido de la unidad por medio de la aplicación de RedTulum. “Es una cuestión importante porque permitirá mejorar el sistema con herramientas de avanzada”, subrayó el funcionario.

Además, comentó que se continúa con el Consejo Comunitario, que permite a lo funcionarios del área tener un contacto directo con los vecinos de cada rincón de San Juan, quienes manifiestan sus dudas, inquietudes y reclamos del servicio.

También se está avanzando en la capacitación a choferes de todas las unidades, para evitar entre otras cosas, siniestro viales provocados por colectivos. Ante esto, Armendariz detalló que son cinco cursos que mejorarán la prestación del servicio.

Algo que registrará demora, ya que el funcionario no pudo brindar precisiones al respecto, fue sobre las unidades eléctricas. Actualmente hay dos, e incluso señaló que San Juan fue pionera en esto, pero si reconoció que es un camino ambicioso, con costos elevado. “Falta mucho, pero el transporte va a migrar hacia lo eléctrico. No hay que descartarlo, pero hoy no puedo confirmar si se sumarán más unidades este año”, señaló Jorge Armendariz.