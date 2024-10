Radio Nacional San Juan, sin programación en FM: retransmitirán la señal porteña

Los trabajadores de Radio Nacional San Juan recibieron una comunicación oficial desde Nación. Les informaron que desde el miércoles 9 de octubre dejarán de transmitir programación local por FM y solo podrán hacerlo por AM. En FM se retransmitirán los programas que se producen desde Buenos Aires. La medida es parte de lo prometido por el presidente Javier Milei sobre el destino de los medios públicos.

"Por medio de la presente, y con el fin de continuar con la reestructuración de medios públicos, se informa que las emisoras del país que se detallan a continuación, en sus frecuencias de FM, a partir del miércoles 9 de octubre deberán retransmitir la FM de LRA01 Radio Nacional Buenos Aires según corresponda lo detallado en la grilla siguiente: Córdoba, Río Turbio, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Resistencia, Bariloche, Gualeguaychú, San Martín de los Andes, Ingeniero Jacobacci, Río Mayo, General Madariaga, General Urquiza, Radio Lago Argentino y Malargüe", indica el comunicado oficial, que lleva la firma de Héctor Cavallero, a cargo de la radio y la televisión del Estado. En el informe no está incluida radio Nacional Jáchal.

Desde diciembre pasado, se dieron de baja a todos los contratos de colaboración que tenía Nacional en la provincia. Actualmente, de 10 a 12 está al aire el periodista Gustavo Martínez, de 14 a 16 Eduardo Hogalde, de 16 a 17 Jorge Floridia, de 17 a 20 Luis Quinteros y de 21 a 23 Elena Balmaceda. La programación ahora solo podrá ser escuchada por AM 870.

"Suponemos que el proyecto es producir en Buenos Aires y tener repetidoras en todo el país sin producción local", indicaron los trabajadores de planta.

Cabe destacar que la delegación San Juan no tiene un director nombrado. El periodista radial, ligado a La Libertad Avanza, Jesús Miranda, quedó como autoridad. Sin embargo, el nombramiento fue revocado desde Buenos Aires. Pese a que no especificaron las razones, Miranda no será el director.