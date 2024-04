Quién es Roberto, el sanjuanino que lleva 40 años de agenciero y vendió el Quini 6 de $250 millones

No pudo esperar. Anoche mismo, después de enterarse de que había vendido el Quini 6 de $250 millones en su local de San Juan, Roberto Cardozo se fue hasta la agencia que lleva su apellido y que conduce desde hace 40 años. Su intención era ver si los números sorteados coincidían con algún cliente que hiciera jugadas fijas, pero descubrió que no. Por eso, no tiene idea de quién es el ganador. Sin embargo, está feliz y se refiere al premio estímulo que recibirá, con un reconocimiento a sus décadas de esfuerzo y trabajo.