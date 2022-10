Quién es el héroe detrás del rescate al gatito que cayó a un pozo de 30 metros

Todo ocurrió en el interior de la Unión Vecinal de la Villa Elisa, ubicada en Calle 11, donde un pequeño gatito cayó dentro del pozo de agua que alguna vez funcionó en ese sitio. Llevaba más de 4 días, cuando los vecinos dieron aviso a los Bomberos que de inmediato acudieron a la escena y organizaron el rescate del animal, al que muchos habían dado por muerto.

420fe672-a721-4841-ba9e-84be0dd212cd.jpg

"Como yo soy el más chico de estatura, me eligieron y, no voy a mentir, me dio un poco de miedo bajar. Era la primera vez que lo hacía, pero confié en mis compañeros y lo hice", confesó Zabalita, como lo llaman sus colegas.

Al principio, habían intentado subir al felino con un cajón que bajaron con poleas. Sin embargo, esa prueba no dio resultado y por ello prosiguieron, como lo dice su protocolo de rescate, con el descenso de un bombero. Por ser más liviano y de menor tamaño, aceptó el desafío y emprendió su aventura en busca del animal que maullaba a lo lejos.

"Pese al medio, respiré profundo y me tranquilicé para continuar y completar el trabajo", contó y siguió: "Cuando llegué, esperé para amansar al gatito y lo metí a la mochila, para luego empezar a subir".

Así fue el rescate de un gato en Pocito

Contento por lo sucedido, Alex, de 1.60 metros de estatura, detalló que hace tres años se unió a los Voluntarios de Pocito y que desde entonces aprende todos los días. "Por no tener el Secundario completo y ser tan bajito, pensé que no me iban a recibir, pero no, sí me dieron lugar y hoy estoy orgulloso de formar parte de este cuerpo de héroes", manifestó.

Con la experiencia adquirida, reconoció el peligro al que se expuso. No obstante, aseveró que lo volvería a hacer. "Más si es una persona la que necesita ayuda, lo haría de nuevo sin dudarlo", agregó.

En el Día Nacional del Bombero Voluntario, Alex repasó el rescate que terminó con un final feliz y expresó su satisfacción por ayudar a otro. "Que me agradezcan como lo hizo la dueña del gatito, es muy lindo", cerró.