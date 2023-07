Quién es Agostina, la adolescente sanjuanina que interpretó a Martina Chapanay joven para una serie

“El año pasado, en mayo, me enteré del casting de Martina Chapanay por mi profesor de Teatro en Danza. Me presenté con la ilusión de que me eligieran para interpretar cualquier papel, lo que yo quería era participar sí o sí pero nunca me imaginé que me elegirían para representar a la mismísima Martina, junto con las actrices Charo Bogarin y Paloma Contreras. Tres días después del casting me llaman y me dicen que tenía que juntarme con una de las personas del Área de Dirección y otra participante más para definir bien quién era la indicada. Y me eligieron de nuevo. Ahí me informaron bien como sería el manejo del rodaje de la serie”, dijo la actriz.

Agostina Heredia.jpg

Sobre la preparación que tuvo para realizar el papel, Agostina dijo: “Antes de ir a Rodeo, lugar dónde se filmó la serie, me estudié el guion y también consulté con adultos que frecuento quién fue Martina. Ya en el rodaje me sentí muy nerviosa pero feliz. Fue mi primera vez actuando y destaco el desempeño impecable de todo el equipo de trabajo y elenco, agradezco sus atenciones conmigo, me sentí muy mimada”.

La serie se estrenó en el Canal Encuentro con ocho capítulos. Martina fue interpretada por Charo Bogarín (Martina adulta), Paloma Contreras (Martina joven) y Agostina Heredia (Martina adolescente). Además, se contó con la participación de 43 actores locales y alrededor de 200 extras. Completan el elenco Marcelo Subiotto, Juan Francisco Barberini, José Domingo Annecchini, Juan Manuel Alari, Diego Gallardo, Pablo García Plandolit, Edgardo Marchiori, Juan Pablo González Da Silva, Pilar Mestre del Bono, Gayl Braddix, Wanda Abner y Malena Moreno.

(Fuente: Prensa UNSJ)