Qué tener en cuenta para que el voto sea válido el domingo

*Vamos San Juan: Rubén Uñac – Cristian Andino

*San Juan Vuelve: José Luis Gioja – Fabián Gramajo

*Unidos por San Juan: Marcelo Orrego – Fabián Martín

*Juntos Ganamos: Marcelo Arancibia – Oscar Marconi

*San Juan al Futuro: Eduardo Cáceres – Romina López

*Evolución Liberal: Sergio Vallejos – Federica Mariconda

*Partido Libertario: Yolanda Agüero – Jorge Escobar

*El Rugido de Libertad: Paola Miers – Carlos Iramain

*Desarrollo y Unidad: Agustín Ramírez – Eduardo Beatrice

*Agrupación Izquierda y de los Trabajadores-Unidad: Cristian Jurado – Gloria Cimino

En el interior del sobre que entrega el presidente de mesa se debe ingresar un solo voto, aunque el elector puede llegar con el voto desde su domicilio.

Un detalle no menor es que en estas elecciones particulares, todas las boletas que tengan fecha del 14 de mayo serán válidas, salvo las de la subagrupación VAMOS SAN JUAN. Esto es debido a que la fórmula anterior Sergio Uñac – Cristian Andino no se encuentra en competencia. En caso de encontrar algún voto con esa boleta, el mismo perderá su valor.

Si el elector ingresa en el sobre un voto sábana completo de los comicios pasados, pero lleva la fórmula de gobernador y vice, será válido.

En cuanto a lo que dicta el artículo 83 del Código Electoral, se considerarán votos nulos aquellos emitidos mediante una boleta no oficializada, un papel con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza que no sea un voto; cuando se ingresen dos o más votos al sobre, sean o no de la misma subagrupación, o si la boleta se encuentra en mal estado (rota, rayada, etc.)

Será voto en blanco cuando el sobre se encuentre vacío o con un papel en blanco.

El voto será recurrido cuando su validez es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. “En este caso el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá el Tribunal Electoral. Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal cuestionante consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento de identidad, domicilio y agrupación política o lista interna a la que pertenezca. Ese voto se anotará en el acta de cierre de comicio como "voto recurrido" y será escrutado oportunamente por el Tribunal Electoral, que decidirá sobre su validez o nulidad”, señala el texto de la norma.

Finalmente se encuentran los votos impugnados, que son aquellos que pierden su validez cuando se desconfía sobre la identidad del elector.