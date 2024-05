Qué pasó con los Eco Domos de Ischigualasto, tras el "error" que los puso en peligro

Una gran obra promocionada como una apuesta para que San Juan dé un salto cualitativo en el turismo internacional más exigente son los Eco Domos de Ischigualasto. Pero, casi listos, quedaron en stand by por una absurda situación de permisos que no se pidieron a tiempo. Ahora se sigue en las tramitaciones para destrabar este alojamiento que busca dar las comodidades de un cinco entrellas disfrutando de la naturaleza, en una tendencia que se conoce como "glamping".

El mes pasado, la secretaria de Turismo de San Juan, Belén Barboza, reveló que no se puede avanzar en la esperada inauguración de los 10 domos de Ischigualasto que se empezaron a construir en 2022 , y habló de un error del Gobierno de Sergio Uñac. “Es algo que hizo la gestión anterior al revés, primero hizo los domos sin tener la autorización. Si tiene que tener una autorización para estar ahí es lo que se tendrá que hacer”, aseguró la funcionaria.

Las gestiones se están haciendo principalmente ante la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (CONAPLU). Por estos días, según informó el ministro de Turismo, Guido Romero, Barboza estuvo en Buenos Aires "la semana pasada, el 9 de mayo puntualmente, reunida con la CONAPLU, a los fines de agilizar y colaborar, articular la visita de una delegación por parte del ente nacional, de la CONAPLU y del Comité Argentino del Patrimonio Mundial para que vengan a analizar y ver las obras que se están haciendo de los Eco Domos, a los fines de obtener la declaración de impacto ambiental y poder continuar con eso".

Agregó que "dentro de eso, de la continuación de la obra específicamente, por lo que nosotros hemos podido hablar con el Ministerio de Infraestructura, la obra comenzaría a partir de julio, pero siempre y cuando podamos lograr primero que venga la delegación de la CONAPLU".

¿Peligra esta infraestructura de no ver la luz? El ministro llevó tranquilidad. "No. Hay que esperar que la CONAPLU dé el informe que tiene que dar, que se debería haber realizado antes de inicio de las obras y que no se realizó. De hecho, hay una minuta de una reunión que se llevó a cabo los primeros días de diciembre, en la otra gestión, entre autoridades nacionales anteriores y provinciales anteriores, en la cual se reconoció que se había iniciado la obra sin ese informe. Y bueno, obviamente hay que regularizar esa situación y lo que nosotros estamos articulando es que venga la delegación de la CONAPLU para que vea lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo", afirmó Romero, en rueda de prensa.

Una apuesta a las tendencias mundiales

La creación de estos Eco Domos responde a estar a la altura de las exigencias de turistas internacionales amantes del "glamping". Esta modalidad implica tener todas las comodidades de un hotel cinco estrellas y disfrutar de la naturaleza de cerca como si se estuviera en un camping.

Tiempo de San Juan fue el primero en mostrar cómo se veían por dentro, con un gran avance de obra estas estructuras, el año pasado.

Embed - Los nuevos domos de Ischigualasto por dentro

Al abordar la construcción de los Eco Domos en Ischigualasto se informó que el uso de materiales sanjuaninos y la implementación de elementos reciclados y de bajo impacto ambiental permitirán generar espacios de confort que acompañen el recorrido e imagen del Parque Provincial, en un entorno natural con vistosos paisajes.

Así, estos alojamientos se pensaron alineados con los estándares mundiales de protección del ambiente y el resguardo del cielo nocturno, implementando luminaria solar especial.

La orientación donde están estas unidades busca preservar la tranquilidad y singularidad del visitante turista. Se priorizaron las vistas para el avistaje nocturno del cielo, destacando las mejores postales del paisaje natural durante el resto del día.

Cada eco domo cuenta con 50m2 de superficie aproximada, tendrá baño privado y un pequeño frigobar, estarán equipados para 4 o 6 pasajeros, con el mobiliario y confort de primer nivel, estacionamiento privado y la posibilidad de avistaje nocturno para astroturismo.

El Parque Provincial Ischigualasto es un icono turístico de la provincia y del país, con formaciones rocosas y yacimientos paleontológicos, que lo convirtieron en un paisaje único con características lunares, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ischigualasto encierra historia, patrimonio y una biodiversidad de sistemas, entre ellos la flora y fauna autóctona, además de que allí se encontraron los restos fósiles de dinosaurios que datan de 230 millones de años, únicos en cuanto al valor geológico y paleontológico.