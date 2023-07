Polémica con los domos de Ischigualasto: Turismo salió a defenderlos

El funcionario salió al cruce de los detractores de los eco-domos. "Es muy puntual de algunos prestadores la crítica, no de todos. Y esto se viene haciendo de acuerdo a la ley. En 2015 o 16 se hizo el impacto ambiental, además en el lugar hay un camping, hace años que está pernoctando allí el turismo y no se dijo nada. Estaba programada hotelería que no se hizo pero se consiguió financiamiento para estos eco-domos que no son invasivos, fueron aprobados por el Ministerio de Turismo de la Nación, desde Ambiente, está todo de acuerdo a los cánones ambientales que se piden", sostuvo Juárez este jueves en declaraciones a Radio Sarmiento.