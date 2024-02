¿Qué pasará con Psicología y Medicina en la UNSJ?

El 2023 fue un año de sorpresa y celebraciones dentro de la Universidad Nacional de San Juan ( UNSJ ), tras apostar y avanzar con la creación de dos carreras muy demandadas por la sociedad, como son Psicología y Medicina. A nada de iniciar un nuevo ciclo lectivo, no hay novedades sobre el dictado de ambas, y la máxima autoridad de casa de altos estudios confirmó que lamentablemente se prorroga el inicio del cursado hasta nuevo aviso.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, confirmó en declaraciones radiales que, debido a la falta de financiamiento de parte del Estado nacional, no se hará efectivo el dictado de las carreras, al menos durante el inicio del ciclo lectivo 2024.

“Psicología fue aprobada y podríamos comenzar a dictarla, pero no tenemos financiamiento. La carrera de Medicina aún está en instancia de aprobación de acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria”, señaló el rector en dialogo con Estación Claridad.

La falta de certidumbre de parte de Nación lleva a que no haya por estas horas precisiones en torno al futuro de ambas carreras. Si bien las esperanzas están puestas en que se destrabe la situación y pueda arrancar al menos al inicio del segundo semestre, por el momento no hay nada definido. “Con las incertidumbres que tenemos hasta lo oficial no sabemos cómo tomarlo. Muchas carreras han comenzado en el segundo semestre. Quien te dice que en estos seis meses se consiga el financiamiento y podamos comenzar”, comentó.

Y agregó: “Tengo más de 70 años, he visto cosas peores, pero la falta de certezas, la incertidumbre en la que estamos inmersos, con un destrato y una falta de respeto no solo a las instituciones sino a las personas es inaudito”.

Lamentablemente esta situación representa un plazo en la rueda que atrasa el avance y el impacto que ha tenido la UNSJ en los últimos 50 años, desde su creación y existencia en la provincia. Berenguer reconoce que la salud física y mental no han sido el fuerte de la universidad pública en la provincia, por lo que ambas apuestas generaron gran expectativa sobre todo en aquellos interesados que por cuestiones económicas no pueden acceder a las ofertas que hay, todas aranceladas.

Sin el apoyo de Nación, el dictado de ambas carreras es inviable, por lo que se demora sin fecha confirmada el puntapié inicial.