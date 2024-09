¿Qué pasará con el aire acondicionado en los micros de la Red Tulum este verano?

El Gobierno de San Juan ya empezó a intimar a las empresas que prestan servicios en la Red Tulum para que aseguren como corresponde por contrato que todos los colectivos cuentan con aire acondicionado . En San Juan este detalle no es menor debido a las altas temperaturas que hacen complejo viajar tanto a choferes como pasajeros, y a esta altura del año ya se empiezan a registrar los calores, en la cuenta regresiva hacia la primavera y verano.

"Es obligatorio, ya se las ha intimado a las empresas previendo antes de llegar el verano que deben iniciar sus planes de mantenimiento y sus planes de inversión, para que este verano no tengamos los reclamos que tuvimos el verano pasado con respecto al funcionamiento de los aires acondicionados", aseguró este lunes el secretario de Tránsito y Transporte provincial , Marcelo Molina , en diálogo con Radio Sarmiento.

Si bien el aire acondicionado figura en el pliego de concesión del servicio, por el cual 10 empresas se encargan de brindar el transporte público a los sanjuaninos y sanjuaninas a diario, en la Red Tulum que se compone de 11 líneas troncales y 123 secundarias. En este marco, circulan en el sistema alrededor de 550 colectivos de los cuales a fines de 2022 se informó oficialmente que eran unas 283 unidades las que contaban con aire acondicionado.

Ahora Molina reconoció que no se podrá cumplir con la meta y habrá micros en los que no se contará con el confort exigido. "Habrá algunas unidades con las que no se va a llegar porque la unidad es antigua, la adaptabilidad del aire es más compleja".

A la par, el funcionario orreguista dijo que todas las unidades nuevas, las que están ingresando deben tener aire acondicionado, "ya estamos preparando a nuestra gente y conversando con las empresas para que no tengamos esto de que el aire no funciona porque hay algunas denuncias de que lo tienen, pero deben tener el correcto mantenimiento y funcionamiento para el próximo verano", afirmó.

Molina dijo que se trabaja con cada una de las empresas para que cumplan con lo comprometido en el pliego, por eso se les mandó intimación hace unos 20 días atrás respecto a la climatización. "Lo seguimos trabajando, ya no solo en la función tarifaria, sino en los ajustes que hacen para que el sistema funcione de la manera más correcta, que sanjuanino pueda tener la experiencia más adecuada, cada vez que tenga que tomar un colectivo en la provincia", destacó.

El Secretario dijo que "sí se controla a las empresas" a la vez que argumentó que "hay que recordar que en la situación económica en la que se está viviendo".

Oficialmente esperan que antes de fin de año estén ingresando alrededor de 15 unidades de colectivos cero kilómetro al sistema de la Red Tulum, que deberán ser con aire acondicionado incluido.

"Las empresas han empezado a adquirir más unidades y a programar una mejora en la flota, lo cual reduciría los años de antigüedad promedio", apuntó Molina. La ley contempla que a partir del décimo año la unidad debe ser reemplazada.