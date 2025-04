Preocupación en San Juan por la salud de Nina Galván: confirmaron que está internada en grave estado

Retirada de los medios hace algunos años, Nina Galván ha enfrentado diversos problemas de salud desde febrero, muchos de ellos asociados a su edad, lo que incluso había limitado su movilidad en los últimos tiempos.

La noticia ha generado una gran conmoción en el ámbito mediático y entre sus seguidores, quienes recuerdan su trayectoria y su carismática presencia en la televisión sanjuanina.

La vida de Nina, en Paren Las Rotativas

Nina empezó en la tevé cuando Canal 8 tenía apenas un par de años de vida, recién llegada de Buenos Aires, donde se había radicado por un tiempo para acompañar al padre de sus hijos, el productor "Pepe" Galván". "Quería estar cerca del puerto. Mi marido llegaba por tres días y después navegaba por tres meses. Entonces para que mi hijo, el único que tenía en aquel entonces, lo pudiera ver me fui a vivir para allá. Ahí me quedé hasta que nació mi segundo hijo y nos vinimos", contó Nina.

A casi 1.200 kilómetros de San Juan pudo estudiar mientras criaba prácticamente sola a su hijo mayor. Se graduó en Relaciones Públicas y Ciencias Sociales, a pesar de que ya contaba con el título de maestra. Esa profesión pensaba ejercer de por vida en San Juan hasta que aparecieron las luces, las cámaras y el periodismo. "Empecé en 1967 como guionista. En ese momento los guiones eran comerciales, en esa época se hacían en vivo. Mi jefe en esa época fue Osvaldo Neira, un gran señor que me enseñó todo lo que hoy sé de televisión. No lo puedo olvidar nunca", comentó.

"Adelante de cámaras empiezo de casualidad. Un día la señora que hacía el programa se enojó porque habían venido unos invitados de improviso, unos psiquiatras fantásticos de Buenos Aires, y cuando le digo que vamos a hacer la nota, ella dijo que no entendía nada del tema, plantó el programa y se fue. Yo ocupé su lugar como estaba, de remerita y pantaloncito", contó Galván.

Aquel día fue el puntapié de todo lo que vino después. "Después me llamó el gerente de Canal 8, Francisco Bataller Estornell, y me dijo ´usted sigue, mañana se arregla y sigue´. Fue una cosa tan loca. Nunca me lo hubiese imaginado. Me quedé ahí por muchos años", añadió.

Embed - Nina Galván - Entrevista (Parte 1)

Al mismo tiempo su marido se incorporó al mismo ambiente televisivo de la mano de Reinaldo Mattar. Pepe Galván empezó a trabajar en una importante empresa como gerente comercial. Después hizo carrera, viajó por el mundo e incursionó en el periodismo deportivo, a pesar de que lo suyo era la venta de publicidades. "Era un buen vendedor, hasta que se quedó en mi programa como productor. Trabajamos juntos durante muchos años hasta que murió", señaló la protagonista.

Su esposo y gran compañero durante casi 50 años fue el artífice del éxito de su nombre. Aunque fue bautizada como Nina Bernadette Lavaqué en honor a una novia que había tenido su padre y a la santa francesa, en San Juan la conocen como Nina Galván: "No quería que pusiera un nombre largo cuando empiezo en la televisión. Directamente me puso Nina Galván y no me lo saqué más. Fue por decisión del gran productor que tuve a mi lado, que fue el gran mandamás. Dijo que quedaba bien y quedó. Ahora me cuesta decir Lavaqué porque cuando quedas viuda, lamentablemente, volvés a ser soltera. Me suena raro, pero es mi apellido".

José Galván, con quien inició una historia de amor por correspondencia, fue partícipe de su gran éxito en "Femenina", programa que estuvo en la pantalla de Canal 8 por casi 30 años. El matrimonio Galván armó la productora Publintel con la que produjeron el programa desde 1968 hasta mediados de los ’90, además de otros productos en los ‘70 como “España y su gente”, “Resumen ilustrado” y “La Rueda” que ofició de lanzamiento para Marcela Podda. "Fue duro para nosotros. Él era el productor, había peleas, pero crecimos juntos", comentó.

Para Nina sus 52 años en la televisión sanjuanina fueron soñados. No se arrepiente de nada, tampoco le quedó una asignatura pendiente. "Yo empecé la televisión cuando había que filmar, revelar y después editar. He disfrutado mucho los años en el canal. Hice muchas cosas, eso me sirvió para crecer personalmente. Si a la televisión la haces con pasión, te deja mucho, como todo trabajo. En la televisión pegué porque era una más, era una mujer común. No aspiraba a ser estrella, le hablaba a la gente como le podría haber hablado a mis hijos. Creo que eso prendió", cerró.

Embed - Nina Galván - Entrevista (Parte 2)

Nina también se sumergió en la política en la época de Jorge Escobar. En ese entonces ella estaba como jefa de Prensa de Radio Sarmiento. "Me comprometió Escobar cuando fue candidato. Me dijo ´si yo gano, te vas a venir a prensa´. Yo le dije que bueno porque pensaba que no iba a ganar, pero al final lo hizo por más de tres mil votos", contó.

En ese Gobierno la conductora fue asesora, directora de Prensa y titular de Relaciones Internacionales. Si bien estuvo siete años en el ambiente de la política, confesó arrepentirse de aquella experiencia. "No sé si la pasé mal, pero sé que no era para mí. Mirar la política de lejos es mejor que estar dentro. Pero en esos años seguía haciendo televisión e incluso en Buenos Aires, ya que estaba haciendo un programa para Cablevisión y viajaba en avión".

En 1999, Pepe Galván se enfermó. Y en el 2000, tras 40 años de casada, quedó viuda y sin trabajar. A los años retomó, esta vez sin su compañero de vida: "Uno se puede volver a enomorar, pero en mi caso no. Le debo mi viudez al pucho. Son cosas que no podés decir por qué. Pero bueno, disfruté mucho. Hoy sigo siendo la misma Nina de siempre, como madre, como abuela, como amiga y periodista".