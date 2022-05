Por el paro de colectivos, un sanjuanino tuvo que ir caminando al trabajo y lo despidieron

"Ustedes dirán porque las fotos del reloj. Todo tiene un porque , porque hoy me levanté temprano y al no tener en que andar me tube que ir caminando al trabajo, (por el paro de colectivo) para que se den una idea vivo en España y Cabot y donde trabajo mejor dicho dónde trabajaba es en Ruta 40 y Centenario me fui hasta allá caminando para no perder el presentismo ni el día laboral porque es mucha plata para mí perder eso, y resulta que camine 2:47:40 hs y aún así me despidieron del trabajo por no llegar a horario (Entraba a las 08am)", comenzó diciendo en Facebook.

sin trabajo.jpg Por el paro de colectivos, se tuvo que ir caminando y lo despidieron en el trabajo por llegar tarde. (Captura de Facebook)

El joven aseguró en el mismo relato que el día anterior le pidió a algunos compañeros que si lo podían acercar, pero que no tuvo respuestas. "Le pedí a compañeros el día anterior si me podían acercar no tube respuestas (no es obligación) , le escribí al encargo de la empresa si el podía mandarme una movilidad tampoco tube respuestas (no es obligación) pero tube voluntad , ganas de ir a trabajar y aún así me despidieron", expresó indignado Yoel.

El ex trabajador dijo estar triste y con bronca, "con muchas ganas de mandar todo a la m...", pero que sus padres le enseñaron a que nunca se rinda. "Ojalá que las personas que hacen el esfuerzo día a día jamás se rindan y salgan adelante. Dios tendrá algo mejor para mí y algún día llegará lo sé".

Por el momento no trascendió si después de que lo echaran de la empresa, que tampoco se sabe cuál es, consiguió otro trabajo o si lo volvieron a llamar por el injustificado despido. Lo cierto es que este posteo se viralizó desde aquel día y ya tuvo hasta el momento casi 900 reacciones en Facebook y fue compartido 1,5 mil veces.

Este miércoles por la tarde UTA confirmó que levantaba la medida de fuerza que estaba previsto continuara este jueves.