Por cambios en el sistema, farmacias de San Juan no entregan remedios a afiliados de PAMI

Caos en las farmacias de todo el país por el PAMI, y San Juan no es la excepción. En los últimos días, el organismo dependiente del Gobierno nacional comenzó a concretar cambios en el sistema. Por este motivo, hay demoras en la atención a los afiliados y los locales no entregan medicamentos.

Por este motivo, no pueden consultar recetas de los afiliados de PAMI. También comunicaron el teléfono para realizar reclamos: 0800 222 7264.

Problemas en todo el país

Jubilado o no, cualquiera que en estas horas haya intentado comprar medicamentos por PAMI sabrá que desde el viernes esa empresa se volvió casi imposible. Todo, producto de un cambio en el sistema de validaciones que usan las farmacias para procesar las órdenes de la mayor obra social del país.

Toda la puja, más allá de lo meramente tecnológico, es política y de poder. Pero para dimensionar el tamaño del lío desde los zapatos de los jubilados que intentan encontrar alguna tranquilidad intentando gestionar sus remedios apenas arranca el mes, si el sistema funcionara bien, validaría un mínimo de 1.000 recetas de medicamentos por minuto. En los momentos pico, esa cifra puede duplicarse y hasta triplicarse. Este martes, prácticamente no se validaba ninguna.

Esta nota fue impulsada por el reclamo de empleados de farmacia, que se vienen haciendo oír desde las primeras horas del viernes (cuando arrancó el cambio de sistema de validación), sea con publicaciones espontáneas en redes sociales como en el contacto directo con esta cronista. El disgusto es por un cambio que a todas luces les parece ocioso, dijeron varias de las fuentes consultadas, ya que la plataforma anterior era reconocida por su buen funcionamiento.

Una farmacéutica de La Boca se quejó de lo que se siente estando de su lado del mostrador, al ver al jubilado irse con las manos vacías. “Acabo de colgar el cartel de que PAMI no funciona, para no estar con explicaciones a cada minuto”, contó. Otro, esta vez de un local en Barracas, definió el tema así: “Ayer le tuve que decir a una mujer que viene como un reloj a principio de mes que no podía entregarle ninguno de sus remedios. La verdad es que no entendemos lo que pasa. O demora un montón o directamente dice 'error'”.

Las inconsistencias del sistema son variadas, describieron. Puede ocurrir que la plataforma anuncie que “la receta no existe” (cuando existe) o que “no es válida” (cuando definitivamente lo es).

Aunque al cierre de estas líneas se aguardaban explicaciones desde el PAMI, los que sí emitieron un comunicado hacia el mediodía de este martes fueron las tres cámaras de farmacias de Argentina. Son la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Federación Farmacéutica (FEFARA).

En el texto, titulado (elocuentemente) “Las farmacias no son las responsables”, se desligaron de los problemas de dispensa de medicamentos a los jubilados, e instaron “a todos los actores que intervienen en esta coyuntura, que se redoblen los esfuerzos para lograr de manera inmediata y definitiva (N. de la R.: las mayúsculas están en el original) una normalización de las herramientas tecnológicas que permitan a nuestras farmacias recuperar su normal labor, y poder darles a los jubilados la atención habitual”.

