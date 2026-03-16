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Pérdida

Pesar en los tribunales sanjuaninos por la muerte de un reconocido abogado

El Foro de Abogados de San Juan destacó la trayectoria del reconocido profesional y mediador, cuya partida física ocurrió el 14 de marzo.

Imagen ilustrativa

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El ámbito jurídico de la provincia de San Juan se vio profundamente conmovido este sábado 14 de marzo tras confirmarse el fallecimiento de Osvaldo Elías Montivero. La noticia fue difundida oficialmente por el Foro de Abogados de San Juan. La institución que manifestó su tristeza ante la partida de quien fuera un destacado miembro de la comunidad legal.

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A través de un comunicado en sus redes oficiales, el Foro recordó la relevancia de la labor desempeñada por Montivero dentro del sistema judicial de la provincia. El profesional era ampliamente reconocido por su trayectoria como mediador y por su constante aporte al crecimiento de la abogacía local. Su nombre formaba parte activa de la vida profesional de San Juan, por lo que su deceso fue recibido con hondo pesar entre sus colegas y allegados.

La partida del Dr. Montivero deja un vacío en el sector, donde se lo recordará por su calidad humana y profesional. En las redes lo despidieron con profunda tristeza.

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