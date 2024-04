Perros en San Juan: entre el fracaso de los hogares de tránsito y la búsqueda de multas más severas

Se viene el Día del Animal y en San Juan hay varias acciones oficiales para cuidarlos, de las cuales el balance da positivo para la campaña de esterilización pero también negativo en cuanto a otras medidas que no logran concretarse, por complicaciones, sobre todo económicas. Por ejemplo, en el plan de crear hogares de tránsito para perros callejeros que se ideó en conjunto con los municipios en la gestión anterior y que tiene solo un departamento con la obra avanzada. La mayoría de los municipios restantes no lo hizo e incluso uno devolvió el dinero. En el marco de la tenencia responsable, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable busca que haya penas más severas para los que incumplen.

El hogar que se inaugurará dos veces y el resto, nada

Quien dio detalles sobre los avances de estas políticas de Estado es Mario Santori, subsecretario de Conservación de la Secretaría de Ambiente. Sobre la creación de hogares de tránsito, dijo que "estamos trabajando en esta línea de acción, es decir, algunos municipios al no poder hacer la obra lo devolvieron el dinero a la Secretaría. Caucete es uno. El único municipio que avanzó fue Zonda, que ya lo tiene, lo van a terminar y lo van a inaugurar la semana que viene", dijo el funcionario en Radio Sarmiento.

Este dato es llamativo porque el 26 de septiembre del 2023, se hizo un acto en el municipio en el que se daba por inaugurado este hogar de tránsito, pero Santori dijo que nunca funcionó y que ahora lo "inaugurarán" para que empiece a cumplir las funciones. "Nunca funcionó, nunca tuvo animales. En la actualidad no los tiene tampoco. Y bueno, va a empezar a trabajar. Recuerden que la función de esto, su nombre lo dice, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que son hogares de tránsito. Si nosotros no empezamos con la campaña de prevención, la tenencia responsable, la adopción y más cuidados de los animales, tener hogares no sirve", destacó. Así las cosas, el actual intendente Juan Atámpiz cortará las cintas de un lugar que ya inauguró hace menos de un año su hermano Miguel Atámpiz, que era el anterior jefe comunal.

image.png En septiembre del año pasado Zonda inauguró el primer Hogar de Tránsito y Adopción de Mascotas de la provincia. Ahora lo inaugurarán de nuevo.

"Sí, justamente apenas llegamos a hablar con el actual intendente. Le pedimos, porque teníamos un trabajo importante en la obra. Y bueno, le solicitamos que lo terminara. Y se terminó la obra y se pudo que terminar este centro. Y ya pronto hay que ir a inaugurar el lugar", declaró Santori sobre la curiosa situación de la obra que se inaugurará dos veces.

Según el plan implementado durante la gestión uñaquista, se le aportaba desde Ambiente a cada municipio un fondo de 3,5 millones de pesos. ¿Qué pasó con los departamentos? Santori dijo que Caucete lo devolvió. Y que "no todos los municipios recibieron. No fue así". Agregó que "eso se desembolsó de acá a algunos municipios. Y el municipio nos pide su alta porque está destinado a eso. Con la inflación, el monto quedó desfasado y los municipios tendrán que poner el dinero faltante. Entiendo que Chimbas e Iglesia quieren reanudar el proyecto. Muchos que están interesados están buscando más recursos para hacerlo", aseguró.

El funcionario afirmó que hay comunas que "tienen intenciones de seguir y están buscando financiamiento. Nosotros no estamos en condiciones de entregar financiamiento".

A la par de los fondos para los hogares, en la gestión anterior anunciaron entrega de movilidades cero kilómetro para apoyar el control de los perros callejeros. ¿Se entregaron esas movilidades? Santori dijo que se entregaron una movilidad a Zonda y otra a Iglesia. "Esa movilidad es en comodato de la Secretaría de Ambiente. Están dentro de las direcciones ambientales municipales, sin hogares de tránsito. Pero el objetivo de esto es poder controlar las jaurías, dar avisos de seguridad ambiental", aseguró.

Aclaró Santori que "esta idea de estos centros de tránsito es que son departamentales justamente para recibir los animales del departamento. No es que la Secretaría va a disponer de este lugar para rescatar animales y llevarlos. Esto lo maneja netamente el municipio. El municipio es el responsable de recibir al animal, de trasladar los que sea conveniente o que sean peligrosos para la comunidad. Se debe adaptar al animal nuevamente para que no sea peligroso, adaptarlo, para eso se buscan predios, por eso debe tener un predio apropiado el lugar para que el animal vuelva a socializar con las personas, con otros animales para evitar el peligro".

Buscando multas más cuantiosas

Santori dijo que las leyes son claras en la provincia, en cuanto a tenencia responsable de mascotas. "También, al principio, muchas veces actúa después de los hechos. Y se están buscando actualizar la normativa. Pero ya se establece sobre cómo tienen que estar los animales, sobre el cuidado, sobre el chipeo, sobre la esterilización, la limpieza, la seguridad del lugar. Esta herramienta que es muy importante. Todo esto ya está. Y somos nosotros los que tenemos el poder contralor de esta situación", aseguró.

El funcionario dijo que elevan desde la Secretaría los casos a la Justicia y que buscan sanciones más duras. "Muchas veces nos encontramos con multas insignificantes, lamentablemente. Y bueno, estamos trabajando justamente con los jueces para rever. Los montos van entre los 100.000 y los 200.000 pesos. Pero muchas veces los jueces ponen multas menores. En el caso puntual, que tiene que ver sobre la tenencia de animales de compañía para caza. Muchas veces nos encontramos con perros sueltos en la calle o mordeduras. Y la multa impuesta por un juez es de 3.000 o 4.000 pesos. Totalmente insignificante. Que al infractor no le cuesta nada pagarla. Y vuelve a estar el perro en la calle, volviendo a tener conflicto con los vecinos", detalló.

Además, dijo que están expectantes con el proyecto de ley nacional llamado "Conan", que endurece las penas para el maltrato animal. "Inclusive con penas de cárcel efectiva. Hay que ver cuando salga esta ley", expresó.

En el caso de los perros callejeros, para evitar ataques a personas, Santori dijo que "necesitamos una ley más dura. Que los jueces entiendan que deben aplicarse multas más severas para los tenedores. Necesitamos entender que es una tenencia responsable. Yo cuando adopto un animal, compro un animal, recibo un animal de donde sea, yo tengo que hacerme responsable del animal. Darle la comida, tengo que darle medicación, resguardo, y sobre todo el animal, lo dice la ley, tiene que estar en mi predio, en mi vivienda, no puede estar en la calle".

Cuánto se esteriliza y cuántos callejeros hay

"Hoy en día el Estado provincial gasta muchos recursos económicos en esterilización, entendemos que no es un gasto, pero trabajamos mirando al futuro. Hoy el censo que estamos realizando da que el 44% de la población animal de San Juan está esterilizada", dijo el subsecretario.

image.png

Valoró que "es un número bastante alto, pero no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando. Hoy la esterilización de un animal mediano cuesta cerca de los 30.000 pesos en una veterinaria. Entonces hay que aprovechar el recursos que el Estado pone".

También la Secretaría de Ambiente tiene estimados cuántos perros callejeros hay en San Juan. "Nosotros hacemos un censo, se hace por sectores del lugar donde están los tráileres. En este momento estamos en Chimbas, ya hicimos en Concepción, Difunta Correa, San Ceferino, una parte de Sarmiento, Jáchal e Iglesia. Y más o menos, en promedio, la relación es de entre el 3 y el 5 por ciento de los animales callejeros comparados con los que hay en vivienda".

Este cálculo oficial equivale a que cada 100 perros con hogar en San Juan, hay 5 callejeros. "Es mucho, es muy alto. Y el tema de la esterilización tiene que avanzar, estamos mejorando, estamos trabajando con más tráileres, estamos haciendo operativos más grandes, los municipios también están esterilizando", destacó.

A la vez, destacó que "el Estado tiene que velar, pero también como sociedad tenemos que empezar a cambiar estos hábitos culturales que tenemos los argentinos. Tenemos que hacernos responsables de cada daño que nosotros hacemos".

Qué dice la normativa

En el 2020 fue sancionada la Ley Nº 2190-L de Tenencia Responsable de Perros Potencialmente Peligrosos, cuyo objetivo es regular el control, registro y protección de perros potencialmente peligrosos, para garantizar la preservación de la vida y la integridad física de personas y animales; y los derechos y obligaciones de los propietarios, tenedores o guardadores responsables y de los criaderos.

Para cumplir los objetivos planteados en esta normativa, en 2021 se puso en marcha el Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos. En una primera instancia, durante 90 días la inscripción fue abierta y voluntaria para que los propietarios de perros potencialmente peligrosos se dirigieran a las veterinarias autorizadas para la colocación el chip de identificación a su perro, el cual vincula los datos del propietario con los datos de animal. Con esa constancia rubricada por el propietario y el veterinario, el primero de ellos debía dirigirse al Centro Cívico para incorporarse al Registro Único de Propietario dependiente de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Cumplido este plazo, a partir del 23 de julio de ese año, y ante cualquier situación de irregularidad detectada en cuanto a perros potencialmente peligrosos, los propietarios de los animales quedaron pasibles de ser sancionados.

Para controlar estas situaciones de irregularidades, la Secretaría de Ambiente dispuso un número telefónico para realizar denuncias, además de la que puede realizarse la denuncia en cualquier dependencia de la Policía de San Juan, fundamentalmente en la Policía Ecológica.

Sobre Acompañame

En el año 2017, el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, lanzó el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, denominado “Acompañame”. El mismo tenía como objetivo provocar un cambio cultural en materia de protección animal, concientizar sobre la tenencia responsable y reproducción controlada, promover la adopción de caninos, potenciar campañas de esterilización masiva y apoyar el desarrollo de quirófanos municipales.

“Acompañame” se apoyaba en cuatro pilares fundamentales para su total desarrollo, como son educación, esterilización, legislación y REVIR.

El primero de estos pilares era la educación ambiental, que se ejecutaba mediante la educación formal, a través de clubes ambientales escolares mediante capacitaciones a sus docentes guía, difusión a través de ONG proteccionistas, jornadas de reflexión sobre tenencia responsable y campañas de adopción.

El segundo pilar era la esterilización, para ello se puso en funcionamiento tres quirófanos para esterilización de animales de compañía, es decir, perros y gatos, machos y hembras. Los quirófanos se pensaron para trabajar en forma simultánea e ininterrumpida en diferentes puntos de la provincia, identificados como críticos en cuanto a la reproducción masiva de animales. Esto se sigue haciendo.

En cuanto al tercer pilar, legislación, a fines del 2019, fue sancionada la Ley 2005-L, de "Tenencia responsable de animales de compañía", generando un avance en la materia. La mencionada ley tiene por objeto, crear un régimen de protección, bienestar y tenencia responsable de los animales de compañía y establece como autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Finalmente, el cuarto pilar del Programa “Acompañame” fue REVIR (Rescate, Esterilización, Vacunación, Identificación y Reinserción), cuyo objetivo a través del rescate, junto a representantes de ONG proteccionistas, Policía de San Juan y Policía Ecológica, es esterilizar perros en situación de calle, para luego ser trasladados a un lugar de tránsito, ser vacunados e identificados, para luego ser reinsertados en la comunidad a través de la adopción. Esta pata no se logró porque los municipios nunca crearon los hogares, salvo Zonda.