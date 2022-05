La Justicia cerró la investigación por la muerte del operario atacado por perros

"En el día de ayer (2 de mayo) he determinado la desestimación de esa causa y el archivo debido a que lo que se ha investigado es que los perros son cimarrones que han llegado a un estado salvaje, que no se puede determinar cuándo ni cómo ingresaron ni que estén siempre en ese Parque porque es casi imposible hacer un cierre perimetral. Estamos hablando de una tragedia que penalmente no se le puede atribuir responsabilidad directa a una persona", afirmó el fiscal Grassi a Canal 13.