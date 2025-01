Perdió todo por un robo justo a fin de año: un ex intendente le donó una bicicleta y una cena

Juan Vera estaba comprando verdura en la feria de Capital, cuando un hombre escapó con su bicicleta y las pertenencias que tenía en el portabulto. El hecho delictivo se produjo sobre las 9 de la mañana del pasado lunes. Vera le relató a este diario que el hecho se produjo sobre las 9hs en la feria de Capital. "Estaba comprando verdura y había dejado la bici a un metro de mí, afirmada en un poste; la estaba mirando y cuando solo me distraje a pagar, me di vuelta y ya no estaba", aseguró.