Para encantar paladares: la innovadora propuesta de sanjuaninos con el melón como protagonista

El melón de Media Agua es un ícono de Sarmiento por excelencia. Cada temporada cientos de sanjuaninos y gente que visita la provincia se deja cautivar por su sabor, textura y aroma. Pero a veces no todos los melones que se cosechan pueden ser comercializados, lo cual no signifique que no estén en buen estado, sino que suelen tener tamaño más pequeño o un aspecto que no lo hace ser competitivo. Qué hacer con la fruta y no desperdiciarla fue el detonante de la genial idea que tuvo una pareja sarmientina: hacer dulce de melón en pan.