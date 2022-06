Cómo hacer el mejor dulce de membrillo rubio sanjuanino

WhatsApp Image 2022-06-09 at 4.13.15 PM.jpeg

Para realizar el dulce de membrillo rubio en pan, lo primero que hay que tener en cuenta, y que Liliana comparte como un tips fundamental, es procurar que el membrillo sea sanjuanino. Si bien se puede conseguir en las verdulerías la fruta mendocina o de Neuquén, ésta suele ser más blanda y aguachenta, por lo que llegar al punto ideal. “El membrillo tiene que estar bien maduro, con buen color e incluso con aroma”, señaló.

Otro punto fundamental a tener en cuenta es rallar la fruta en vez de procesarla. “Una vez que la fruta se enfría luego de hervirla, hay que pelarla y yo prefiero rallarla. Así es la receta de mi madre y creo que le da el toque especial”, puntualiza Liliana. Como tercer tips Liliana reconoce que es muy importante colocar la cantidad de azúcar para lograr el punto justo. En su receta, Liliana coloca 800 gramos de azúcar por cada un kilo de pulpa de membrillo. De esa manera no pierde la acidez particular que presenta el dulce.

Siguiendo esos trucos se puede lograr un dulce perfecto con la receta que pertenece a la madre de Liliana. El primer paso es colocar la fruta entera en una olla con suficiente agua y esperar que hierba. Para enfriar el membrillo, la sugerencia es sacarlo del agua hirviendo y colocarlo en una fuente con agua fría, e ir renovando el agua a medida que vaya tomando temperatura, hasta que quede completamente fría. “Eso es necesario si se quiere un dulce de membrillo rubio”, resalta. Cuando la fruta ya está fría, se retira la piel y se ralla hasta obtener suficiente pulpa. En una olla colocar la pulpa y la medida de azúcar que corresponda; y se cocina hasta conseguir el punto justo. “El punto justo es cuando se despega de donde se está cocinando. Yo lo pruebo en un plato enlosado, ahí lo pongo y dejo que enfrié. Cuando lo doy vuelta al plato no cae el dulce, así se sabe que está listo. Si lo quiero hacer a ojo, cuando se despega de la olla sé que el punto ideal para retirarlo del fuego”, confiesa.

Así, siguiendo cada paso de la receta, se puede conseguir hacer en casa un dulce para compartir en familia con una fruta que tiene mucha identidad sanjuanina.

La historia de Liliana, quien sueña con tener su casa de comida casera

Liliana Riveros tiene 59 años y es empleada del Ministerio de Educación. Hace más de 20 años, su hija, quien era una niña, comenzó con episodios de asma y debía pagar las consultas médicas y los medicamentos. “En ese momento trabajaba con un señor que hacía conservas y le pedí ayuda. Él me consiguió membrillo, compré azúcar y comencé a hacer dulce con ayuda de mi mamá. Ella me heredó su receta, me indicaba qué tenía que hacer y cómo”, recuerda.

De a poco Liliana fue vendiendo lo que producía y algo que comenzó como una iniciativa para un ingreso extra comenzó a crecer y a convertirse en un emprendimiento que hoy lleva por nombre “Mis Dulzuras”. “Me gusta mantener la esencia de lo casero y aquella que nos enseñan nuestras madres. Eso le da un valor especial. No solo hago dulce, sino también panificación dulce y salada, y hasta panes dulces para Navidad”. Liliana admite que sus hijas no son muy dadas con la cocina, si lo son sus nietas, quienes le piden que les enseñe sus recetas. Incluso le han regalado un recetario para que vaya anotando ahí cada una de sus preparaciones, con secretos y trucos para lograr el sabor único que las caracteriza.

Si bien ya le habían hablado antes del concurso, no pudo presentarse hasta la edición de este año. “Cuando me llamaron me dijeron que me iban a dar una mención. Me dio mucha alegría y me sorprendió mucho, nunca pensé que iba a ganar el primer premio con mi receta. Fue una sorpresa muy grande. Ganar me dio mucha alegría y mucha satisfacción”, reconoce la mujer.

A poco de jubilarse, Liliana sueña con poder contar con un emprendimiento más grande y sólido, como una casa de té, donde pueda ofrecer sus dulces, conservas, panes, tartas y hasta facturas, todas 100% caseras. “Me gusta mucho la cocina, disfruto lo que hago y que la gente que prueba mis preparaciones me vuelva a elegir”, finalizó Liliana.