Oficial: ¿qué pasará con los colectivos de la Red Tulum durante el resto del miércoles 24?

Según el gremialista, hubo confusiones que fueron malinformadas. Durante el último martes, expresaron que las líneas de la Empresa Mayo iban a trabajar con normalidad, hecho que el sindicalista desmintió.

El servicio volverá a funcionar con normalidad durante la primera hora de la mañana del jueves 25 de enero.

Lo que dejó el paro de la CGT a Milei en San Juan

El paro que convocó la CGT a nivel nacional contra el DNU de Javier Milei se replicó en San Juan y, con la presencia de dirigentes opositores que hablaron en un escenario, sindicatos y organizaciones sociales de la provincia marcharon en el corazón de la ciudad para expresar su descontento con las medidas que impulsa el presidente.

Una nutrida columna de manifestantes se situó sobre Av. Ignacio de la Roza, desde Entre Ríos hasta Plaza 25 de Mayo, y allí se llevó adelante un acto que contó con la palabra de referentes de la oposición. Bajo la consigna general "la Patria no se vende", miembros de las 60 agrupaciones de la CGT y de organizaciones sociales se convocaron este miércoles al mediodía para reclamar con banderas, bombos, carteles y bombas de humo y sonoras.

El acoplado de un camión con la Bandera Argentina que contenía la leyenda CGT San Juan fue el escenario sobre el cual hablaron los representantes de los gremios a las 13, después de cantar el Himno y escuchar una bendición a cargo del padre Martín Reta, de la Iglesia Catedral, cuando la temperatura rondaba los 35 grados y el sol pegaba con fuerza.

Eduardo Cabello, secretario general de la CGT local, fue uno de los referentes que tomó la palabra y sostuvo: "Un día cortaron el diálogo y nos dijeron con un DNU y una Ley Ómnibus que atropellaban los derechos fundamentales y sociales de los trabajadores".

"Estamos felices de la convocatoria que ha tenido respuesta a pesar del calor. Ahora sabemos que es una lucha larga, y la vamos a seguir sosteniendo porque los derechos de la gente, especialmente de los más pobres y los trabajadores, no se negocian", indicó el gremialista.

Asimismo, el diputado sanjuanino resaltó lo pacífico de la movilización -donde no se registraron incidentes, ante una fuerte presencia policial- y aseguró que los presentes son parte de una sociedad que quiere crecer. "Por eso estamos aquí", agregó. El referente no dejó pasar el momento y manifestó: "Queremos que vuelva la obra pública, que la educación y la cultura no se vean afectadas, y que el ambientalismo continúe su marcha sin obstáculos. No queremos que rompan el sueño minero".