Lo que dejó el paro de la CGT a Milei en San Juan

El acoplado de un camión con la Bandera Argentina que contenía la leyenda CGT San Juan fue el escenario sobre el cual hablaron los representantes de los gremios a las 13, después de cantar el Himno y escuchar una bendición a cargo del padre Martín Reta, de la Iglesia Catedral, cuando la temperatura rondaba los 35 grados y el sol pegaba con fuerza.

Eduardo Cabello, secretario general de la CGT local, fue uno de los referentes que tomó la palabra y sostuvo: "Un día cortaron el diálogo y nos dijeron con un DNU y una Ley Ómnibus que atropellaban los derechos fundamentales y sociales de los trabajadores".

"Estamos felices de la convocatoria que ha tenido respuesta a pesar del calor. Ahora sabemos que es una lucha larga, y la vamos a seguir sosteniendo porque los derechos de la gente, especialmente de los más pobres y los trabajadores, no se negocian", indicó el gremialista.

Asimismo, el diputado sanjuanino resaltó lo pacífico de la movilización -donde no se registraron incidentes, ante una fuerte presencia policial- y aseguró que los presentes son parte de una sociedad que quiere crecer. "Por eso estamos aquí", agregó. El referente no dejó pasar el momento y manifestó: "Queremos que vuelva la obra pública, que la educación y la cultura no se vean afectadas, y que el ambientalismo continúe su marcha sin obstáculos. No queremos que rompan el sueño minero".

También otras figuras de la política dieron el presente como el ex gobernador José Luis Gioja, quien expresó: "Hay que denunciar por infames y traidores a la Patria a los que voten y aprueben tanto el DNU como la infame Ley Ómnibus, que viola todos los derechos constitucionales”.

El calor cobró protagonismo y resultó un factor determinante para algunas personas que se descompensaron. Una mujer sufrió un desmayo durante la movilización y la ambulancia que la asistió tuvo que atravesar la columna de manifestantes para asistirla.

Por su parte, Sebastián López, secretario general de la Unión Judicial, aseguró que la presencia de su sindicato en el paro general convocado por la CGT respondió a que "las medidas que se están tomando van contra los derechos adquiridos de los trabajadores. Nosotros nos vemos perjudicados”. Además, dijo: "Ninguna de las medidas que se están tomando implican acompañar al trabajador y a la trabajadora en esta crisis que se está planteando”.

La palabra de un religioso en medio de la movilización

El padre de la Catedral -que también tomó la palabra- manifestó su alegría por la convocatoria para bendecir la manifestación. Ofreció una oración por la Patria después de decir que desde la Iglesia de San Juan vienen repitiéndolo hace por los menos 10 años.

Luego aseguró que el país, la sociedad argentina y la Iglesia han pasado muchas veces en la historia momentos difíciles, pero que siempre Dios nos ha ayudado a salir adelante. Y aseguró que Dios estaba ahí, con cada uno de los reclamaban. Después, rezó el padre nuestro y mientras echaba agua bendita pidió que la bendición llegara a cada una de las familias