Notición para los estudiantes: el comedor de la UNSJ será gratis

Respecto a cómo le harán frente al gasto, Molina Rojo que no se trata de un incremento en el presupuesto, sino que apuntarán al ahorro, más precisamente al no desperdicio de comida. Por este motivo es que analizan comenzar a sancionar a aquellos estudiantes que se inscriban y después no pasen a retirar su vianda. Apelando al mayor compromiso y responsabilidad de los universitarios buscarán que las raciones que se hacen diariamente sean más exactas y así evitar el desperdicio de alimentos.

Con la nueva modalidad, los alumnos que requieran el servicio deberán anotarse de manera virtual y podrán adquirir un bono semanal. Aquellos que se anoten y falten reiteradamente podrían ser sancionados no pudiendo comer por un tiempo en el comedor.