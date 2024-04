"¿Nos querés dar una mano?", la propuesta de ex alumnos de la Escuela de Comercio para pintar las aulas

Con el propósito de devolver al menos un granito de arena al establecimiento educativo que los formó académicamente y como personas, ex alumnos de la Escuela de Comercio realizan una campaña para ayudar al instituto preuniversitario dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). A través de las redes sociales, la asociación de ex estudiantes informó que reciben donaciones para pintar aulas del edificio ubicado en calle Mitre entre Aberastain y Caseros.

Con los efectos de unificar color, marca y características, estipularon un aporte cercano a los $7.500, que equivaldría a un litro de pintura. El dinero recaudado será entregado al equipo directivo de la escuela, con la rendición a la Comisión Directiva y las autoridades respectivas.

432999282_7355324451188002_8293917508362828406_n.jpg La campaña fue difundida a través de las redes sociales.

González aseguró que el primer día de difusión de la campaña recolectaron el dinero para dos tarros de pintura. Recaudaron cerca de 136 mil pesos, monto que alcanza para pintar dos o tres aulas. “Recibimos donaciones de ex alumnos que están en el extranjero”, afirmó.

Cabe destacar que la campaña cuenta con el respaldo del “Club de amigos” de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, institución que comparte el edificio con la Escuela de Comercio, y quienes también realizaron donaciones de tarros de pintura.

Cómo ayudar

A través de Mercado Pago, con el alias: asociacion.eclgsm. Como motivo se debe colocar "Donación ECLGSM". El CUIT es 27240918655.

Ante cualquier información, se puede informar a los mails [email protected], o a [email protected].

Otras líneas de acción

La asociación civil de ex alumnos, que realiza proyectos destinados a lo social y la beneficencia, surgió en 2017, con la decisión de incluir a todos los estudiantes que pasaron por el instituto preuniversitario, no únicamente a los egresados. En diciembre de 2022 fueron aprobados los trámites en Personería Jurídica.

Actualmente, la asociación de ex alumnos cuenta con 39 integrantes.

La asociación también ejecuta otros proyectos. Durante este periodo plantearon iniciativas de índole social. Entre ellas, se destacan ayudas de tutoría para ex alumnos que no terminaron sus estudios y beneficencia de chaquetas de la escuela para las familias de los estudiantes en curso que no pueden comprar la indumentaria.

González expuso que, por problemas de salud, muchos alumnos no pueden asistir a la institución de forma presencial. Por este motivo, se optó por brindar clases de forma virtual y acompañarlos en este proceso.