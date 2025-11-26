miércoles 26 de noviembre 2025

Pedido a la comunidad

"No tiene más tiempo": el desesperado pedido de la familia de una sanjuanina que necesita un traslado urgente

La familia de Lorena Paola Elizondo necesita lograr su traslado al Hospital El Cruce, en Buenos Aires, donde podría recibir la cirugía de hígado que necesita con urgencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La familia de Lorena Paola Elizondo, una paciente internada en el Hospital Rawson, realizó un pedido desesperado para lograr su derivación urgente a un centro de mayor complejidad. Lorena lleva 30 días en estado crítico, luego de sufrir graves complicaciones tras una cirugía de vesícula.

Según explicó su entorno, los profesionales del Hospital Rawson informaron que Lorena necesita de manera inmediata una cirugía o un trasplante de hígado, procedimientos que no pueden efectuarse en ese establecimiento. Por esa razón, requiere una cama disponible en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, en la provincia de Buenos Aires.

No obstante, la derivación aún no ha sido posible debido a la falta de camas disponibles en el Hospital El Cruce. “Nos dicen que debemos esperar a que allá se desocupe una, pero Lorena no tiene más tiempo. Su vida corre peligro minuto a minuto”, expresaron con angustia sus familiares.

