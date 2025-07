No te regales: tips de dos especialistas sanjuaninos para evitar ser hackeado

En tiempos donde los delitos informáticos crecen a la par del uso cotidiano de la tecnología, dos expertos en sistemas advierten sobre los riesgos más comunes y brindan consejos clave para que no te conviertas en la próxima víctima de un hackeo. Se trata de Mariano Montañez , Especialista en Ciberdeguridad, actualmente liderando una empresa de inteligencia artificial que ayuda a democratizar el pensamiento estrategico, y Juan Marcos Tripolone , analista universitario de sistemas, quienes charlaron con Tiempo de San Juan para armar una guía práctica de autoprotección digital.

¿Cómo detectarlo? “Antes de hacer clic, posicionate sobre el botón y mirá a qué dirección web te lleva. Que diga 'https' no significa que sea seguro. Asegurate de que el dominio coincida con el oficial del banco o la empresa”, remarcó.

2. Cuidado con los teléfonos que aparecen en Google

Tripolone alertó sobre un nuevo nivel de estafa. “Cuando querés chequear si un mail es real y buscás el número del banco en Google, muchas veces aparece adulterado. Los delincuentes usan Google Places para cambiar los datos, y cuando llamás, te atiende alguien que simula ser del banco para robarte los datos”.

El consejo: nunca uses el número que aparece en Google. Buscá siempre los teléfonos oficiales desde el sitio web o la app del banco.

3. Activá la verificación en dos pasos

Montañez y Tripolone coincidieron en que la doble autenticación es una barrera extra muy efectiva. “Es como ponerle alarma a tu casa. No te garantiza que no entren, pero sí que les cueste más”, graficó Tripolone.

Esta medida debe estar activa especialmente en cuentas sensibles como correo electrónico, homebanking y redes sociales.

4. Contraseñas: nunca todas iguales y mejor si están fuera del celular

Repetir la misma contraseña en todas tus cuentas es un error grave. “Si te roban una, te roban todas”, alertó Montañez. La solución es generar claves diferentes y, si no usás un gestor de contraseñas, anotarlas en un cuaderno físico bien resguardado.

Además, no guardarlas en el mismo dispositivo que usás a diario, ya que si ese equipo es vulnerado, perdés todo.

‍ 5. No dejes sesiones abiertas y bloqueá la compu

Ambos expertos remarcaron la importancia de cerrar sesión en dispositivos compartidos y bloquear la pantalla cuando no estás frente a tu computadora. “Si justo te instalaron una app de escritorio remoto y dejás tu sesión de Gmail o WhatsApp abierta, pueden usarlas para hacerse pasar por vos”, explicó Tripolone.

6. Evitá usar redes públicas sin protección

Montañez advirtió sobre el riesgo de conectarse a redes Wi-Fi abiertas en bares, plazas o aeropuertos. “Lo ideal es usar datos móviles o conectarse a una VPN. Muchas veces, esas redes están monitoreadas por ciberdelincuentes que capturan información sin que lo sepas”.

7. Sentido común: la mejor defensa

"Así como cerrás con llave tu casa, tenés que cerrar bien tu vida digital", resumió Montañez. La seguridad no es solo técnica, también es una cuestión de actitud: frenar, revisar, pensar y recién ahí actuar.

8. Usá apps para guardar tus contraseñas de forma segura

Una alternativa recomendada por Montañez para manejar múltiples contraseñas sin enloquecer ni caer en repeticiones peligrosas es el uso de aplicaciones gestoras de contraseñas, como LastPass, Bitwarden o 1Password. “Son apps que almacenan todas tus contraseñas de forma segura y solo necesitás memorizar una clave maestra para acceder al resto”, explicó.

Esto permite usar contraseñas robustas, distintas en cada sitio y evitar el clásico error de apuntarlas en un bloc de notas del celular o en el mismo navegador, que pueden ser fácilmente vulnerados si el dispositivo es comprometido.

9. Educación digital urgente

Ambos especialistas coinciden en que el gran problema de fondo es la falta de alfabetización digital. “Nos enseñan a leer y escribir, pero no a navegar seguros en Internet. Hoy en día, no saber eso es tan grave como no saber cruzar la calle”, dice Montañez.

Tripolone agrega: “La ignorancia digital no solo pone en riesgo a las personas, también a las empresas y al Estado. Hemos visto casos donde secuestran archivos, bloquean sistemas, y todo por no tner un backup o no seguir los protocolos básicos”.

10. El resumen es simple: no te regalés

Ambos expertos remarcan que lo más importante es entender que el peligro está en todos lados, y que nadie está exento. Por eso, dejan una lista rápida de hábitos que pueden ayudarte a mantenerte seguro:

Activá el doble factor de autenticación en todo.

Usá gestores de contraseñas.

Mantené tus dispositivos siempre actualizados.

No instales software pirata ni de dudosa procedencia.

No respondas mails ni mensajes que no estés seguro de su origen.

Usá bloqueadores de anuncios en tu navegador.

No permitas recuperación de contraseñas por SMS.

Revisá cada tanto si tus datos fueron filtrados.

Tené una cuenta de correo segura solo para recuperar accesos.

Si creés que te hackearon, hacé revisar el equipo.

“La ciberseguridad no es solo para empresas o gobiernos. Es parte de la vida diaria. Y si no la entendemos, vamos a seguir perdiendo cuentas, plata y privacidad”, concluyen.