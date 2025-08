No solo entre pintas: el café, un nuevo escenario para aprender inglés

Consumo y precios El café en San Juan no escapa a las subas: aumentos del 17 al 25% en el último semestre, ¿por qué?

“Mi sensación es que la búsqueda de practicar el inglés está en todos los ámbitos. Nosotras primero pensamos que a la gente por ahí le gusta la noche, que le gusta tomarse una cerveza. Generalmente puede que sea gente un poco más joven, pero nos empezó a surgir que había personas que nos decían ‘a mí de noche me cuesta salir, al otro día trabajo muy temprano o no soy tanto de la cerveza. Y precisamente cuando nos hacíamos esos planteamientos apareció Bonito Café para hacernos la propuesta se sumar nuestras charlas a su local”, comentó Carina, quien añadió “ahora estamos alcanzando este segmento que por ahí no estábamos teniendo en cuenta y hoy podemos decir que practicar inglés se puede tranquilamente y muy bien en ambos contextos, tanto en una cervecería como en una cafetería”.

WhatsApp Image 2025-07-31 at 20.22.13 (1)

La modalidad sigue siendo la misma que la gestado originalmente entre pintas. Los interesados deben estar atentos a las publicaciones de las fechas de los encuentros y pagar una módica entrada, que a su vez incluye una consumición.

Prosiguiendo con su contextualización de la propuesta formativa e interactiva, Carmona expuso: “No importa la edad que uno tenga, no importa lo que te guste tomar, lo importante es que uno se va a encontrar otras personas con una pasión común que es el inglés. Realmente eso pasa y se arman grupos de gente maravillosa. La sensación real es de estar viajando sin haber viajado”.

Ana Laura se sumó aportando más o menos las fechas en las que se realizarán estos entretenidos conversatorios: “Estuvimos hablando sobre días, fechas y horarios y acordamos sábados en la mañana, así que lo vamos haciendo cada 15 días. La idea siempre es empezar sobre las 10:30 de la mañana, pero es importante que estén pendiente de nuestra cuenta en Instagram que se sigue llamando Beer Lingual”.

“Llevamos algunas reuniones y la verdad que nos sorprender la cantidad de gente que se suma, incluso hay algunos que están tanto en los encuentros con cerveza y también aparecen en el café. Hay muchos que vienen solos y también nos ha llamado la atención la cantidad de padres y madres que llegan con sus hijos a perfeccionar su inglés, dejando claro que es una actividad para todas las edades”, añadió Paroldi.