"No se haga el vivo porque le voy a dar una piña": el viral de una señora sanjuanina muy enojada

Fue en ese contexto que una señora muy enojada salió del hotel Brescia, ubicado sobre calle España. La Policía estaba en la zona, no se sabe muy bien qué había pasado pero había revuelo.

Un movilero muy atento a lo que pasaba intentaba obtener algo de información y con su teléfono registraba cada movimiento, parado desde la vereda del hotel, esperando que alguien le dijera algo. Entonces apareció ella.

"Por que ehh, para acá, está ah?", dice en un sanjuanino muy confuso. "¿Qué?", le responde el movilero. "No se haga el vivo porque le voy a dar una piña que no me calienta que esté él", le dice enojada la mujer que se volvió a viralizar esta semana.

El video es de hace tres años pero los twitteros sanjuaninos lo piden a gritos: "No dejemos morir esta joya".