No hay sanjuaninos afectados por el ataque en Israel, pero fueron convocados por las Fuerzas Armadas

En dialogo con Tiempo de San Juan, el presidente de la Sociedad Israelita, Leonardo Siere, aclaró que hasta el momento no cuentan con información sobre sanjuaninos alcanzados por los distintos ataques, o que hayan sido víctimas de los secuestros a civiles, que suman más de cien víctimas. “La buena noticia es no tener noticias, porque sabemos que hasta el momento actual no hubo una acción, y se han centrado en fortalecer las fronteras y controlar que no hayan quedado células terroristas de Hamas. Esas son las últimas novedades que tenemos nosotros”, indicó.