Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas

Un corte de energía afectó esta tarde a parte de la zona norte de Capital y sectores de Chimbas, luego de que se registrara una falla transitoria en la estación transformadora CAVIC. El incidente ocurrió a las 15:49, dejando sin suministro a algunos usuarios de estas áreas.

Según informaron desde la empresa distribuidora, gracias a la rápida intervención del Centro de Control, la demanda pudo ser realimentada y el servicio quedó totalmente normalizado entre las 15:54 y las 16:02, es decir, en un lapso de pocos minutos.

Recomendaciones de seguridad eléctrica A raíz del episodio, la empresa aprovechó para recordar a la población una serie de medidas de seguridad esenciales para evitar accidentes domésticos relacionados con el uso de la electricidad: No manipular instalaciones eléctricas sin haber cortado previamente el suministro y sin verificar que efectivamente no haya energía.

No operar electrodomésticos estando descalzo ni con calzado húmedo.

Proteger toda la instalación con disyuntores diferenciales , elementos fundamentales que pueden salvar vidas.

En caso de que un disyuntor se dispare, no “puentearlo” ni desconectarlo : debe ser revisado por un electricista matriculado o profesional.

Evitar alargues y zapatillas eléctricas que no estén certificadas, y no sobrecargarlas. Tampoco deben utilizarse como instalaciones permanentes ni acompañarse de adaptadores múltiples en los enchufes.

Temas Naturgy