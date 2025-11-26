Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas

Un corte de energía afectó esta tarde a parte de la zona norte de Capital y sectores de Chimbas, luego de que se registrara una falla transitoria en la estación transformadora CAVIC. El incidente ocurrió a las 15:49, dejando sin suministro a algunos usuarios de estas áreas.
Según informaron desde la empresa distribuidora, gracias a la rápida intervención del Centro de Control, la demanda pudo ser realimentada y el servicio quedó totalmente normalizado entre las 15:54 y las 16:02, es decir, en un lapso de pocos minutos.
Recomendaciones de seguridad eléctrica
A raíz del episodio, la empresa aprovechó para recordar a la población una serie de medidas de seguridad esenciales para evitar accidentes domésticos relacionados con el uso de la electricidad:
-
No manipular instalaciones eléctricas sin haber cortado previamente el suministro y sin verificar que efectivamente no haya energía.
-
No operar electrodomésticos estando descalzo ni con calzado húmedo.
-
Proteger toda la instalación con disyuntores diferenciales, elementos fundamentales que pueden salvar vidas.
-
En caso de que un disyuntor se dispare, no “puentearlo” ni desconectarlo: debe ser revisado por un electricista matriculado o profesional.
-
Evitar alargues y zapatillas eléctricas que no estén certificadas, y no sobrecargarlas. Tampoco deben utilizarse como instalaciones permanentes ni acompañarse de adaptadores múltiples en los enchufes.