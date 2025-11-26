miércoles 26 de noviembre 2025

Oficial

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas

Usuarios de la zona norte de Capital y parte de Chimbas quedaron sin suministro por unos minutos; Naturgy explicó la causa de la interrupción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un corte de energía afectó esta tarde a parte de la zona norte de Capital y sectores de Chimbas, luego de que se registrara una falla transitoria en la estación transformadora CAVIC. El incidente ocurrió a las 15:49, dejando sin suministro a algunos usuarios de estas áreas.

La UNSJ definió suspender actividades.
La UNSJ hará una subasta: mirá lo que podés comprar
Imagen ilustrativa
"No tiene más tiempo": el desesperado pedido de la familia de una sanjuanina que necesita un traslado urgente

Según informaron desde la empresa distribuidora, gracias a la rápida intervención del Centro de Control, la demanda pudo ser realimentada y el servicio quedó totalmente normalizado entre las 15:54 y las 16:02, es decir, en un lapso de pocos minutos.

Recomendaciones de seguridad eléctrica

A raíz del episodio, la empresa aprovechó para recordar a la población una serie de medidas de seguridad esenciales para evitar accidentes domésticos relacionados con el uso de la electricidad:

  • No manipular instalaciones eléctricas sin haber cortado previamente el suministro y sin verificar que efectivamente no haya energía.

  • No operar electrodomésticos estando descalzo ni con calzado húmedo.

  • Proteger toda la instalación con disyuntores diferenciales, elementos fundamentales que pueden salvar vidas.

  • En caso de que un disyuntor se dispare, no “puentearlo” ni desconectarlo: debe ser revisado por un electricista matriculado o profesional.

  • Evitar alargues y zapatillas eléctricas que no estén certificadas, y no sobrecargarlas. Tampoco deben utilizarse como instalaciones permanentes ni acompañarse de adaptadores múltiples en los enchufes.

Viniciuz Scofield compartió los motivos por los que San Juan es una provincia que merece ser visitada.
¿Vale la pena visitar San Juan?: el reel de un influencer brasilero que es furor en Instagram

