Moda sustentable y solidaridad se unen en un evento único de indumentaria en San Juan

Por tercer año consecutivo San Juan será parte de la agenda global del Fashion Revolution Week , un evento llevado a cabo por un movimiento de activismo de moda donde se busca una concientización de la misma, tanto para la industria como para los consumidores, donde prima no solo el cuidado por el medio ambiente, sino la consciencia a la hora de elegir prendas o descartarlas.

image.png

Si bien el ingreso será libre y gratuito, tendrá un fin solidario, por lo que la entrada consistirá en la donación de alguna prenda de abrigo, calzado, frazadas y hasta alimentos no perecederos. Todo lo recolectado se destinará al merendero Los Muritos, de Media Agua.

Durante el evento se desplegarán una amplia variedad de atractivos para todos los públicos presentes. En el hall central se llevará a cabo “Atardeceres”, un DJ set a cargo de Rodri Martin y Pier Romera. En la Sala 1 se exhibirá una intervención colaborativa de prendas por artistas locales y habrá una performance a cargo de Resguardo Laboratorio, con la participación del intérprete musical Gabriel Mayer.

image.png

Además, se harán las presentaciones de las Cápsulas de Alquimia + Be Able: work in progress + exposición colección otoño invierno 2024; Persiana Americana: exposición colección otoño invierno 2024 y Félix Gabino: exposición piezas de diseño de autor otoño invierno 2024.

También Daniela Falcon estará con una producción de fotos en set y el cierre consistirá en un desfile Slow Fashion, con marcas de diseño local, bajo la coordinación de Silvina Peña.

A la propuesta se sumará también la gastronomía consciente, de la mano de Tagone y Jana; y estará presente Donata con su producción de cerveza artesanal.

Cabe recordar que el evento no solo busca generar una mayor consciencia sobre el mundo de la moda, los daños que ocasiona desde distintos aspectos y poner en escena la moda circular, que cada año cobra mayor relevancia; sino que además en esta oportunidad tendrá un fin solidario, que teniendo en cuenta las circunstancias actuales, con una simple ayuda se podrá hacer feliz a más de una persona que lo necesita.

Cómo adquirir las entradas del Fashion Revolution Week

Si bien la entrada es gratuita, la misma será canjeable por una donación. Se recibirán tanto frazadas como abrigos, calzados y alimentos no perecederos.

Se estarán recibiendo donaciones de manera anticipada al evento en:

Be Able (Hipólito Yrigoyen 55 sur), en horario de 10 a 13 y de 18 a 21 horas.

Tagore (Av. Paula Albarracín de Sarmiento 89 sur), en horario de 9 a 14:30 horas.

Igen (Av. España 150 sur), sólo jueves y sábado de 10 a 12:30 horas.

image.png

Además el mismo día del evento se puede llevar la donación a las puertas del Museo de Bellas Artes, durante la realización del mismo, que se llevará a cabo de 18 a 23 horas.