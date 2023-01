Mirá cuánto pagó una sanjuanina por una limonada en Ullum: "El choreo del verano"

"Malísima atención. Vasos de vidrio sucios y toqueteados por los mozos, no tienen carta /menú, por ende no puedes acceder a los precios. JARRA DE LIMONADA SÓLO CON MENTA $2000 Dos mil. El choreo del verano", aseguró Natacha en una publicación de Facebook que no tardó en hacerse viral.

Debajo se replicaron los comentarios de otros clientes insatisfechos que compararon precios con otros negocios similares. "Una jarra de limonada en las internadas- bonafide cuesta 700. Entiendo que por la lejanía y otros costos y por marca pueda costar un poco más pero 2000 es una banda", le remarcaron en uno de los comentarios.

"Ojalá haya sido un descuido de principiantes y que esta critica sea constructiva", dijo otra de las usuarias.

El posteo de la joven alcanzó los 39 compartidos y recibió cientos de comentarios de gente que tampoco fue bien atendida. A raíz de ello, los dueños del negocio gastronómico se comunicaron con ella. Natacha también contó esto en sus redes sociales y aseguró que fue "con muy buena predisposición para mejorar y ajustar detalles que seguramente enriquecerán la propuesta del parador turístico".

Mirá: