Mirá cómo renace el Edificio 9 de julio, al que la Justicia prevé mudarse en 2025

El edificio 9 de julio por dentro

"Venimos, luego de la cesión y de la afectación que nos hizo el Poder Ejecutivo al edificio 9 de Julio, a verlo, a tomar posesión diría, aunque no sea formal, a recorrerlo, a ver las obras de consolidación. Están nuestros técnicos, también está gente de arquitectura, conversaremos con ellos, el ingeniero Montero, está gente de la empresa que está ejecutando la obra en este momento, que la ejecuta el Poder Ejecutivo. Luego tomaremos la apuesta nosotros y desarrollaremos nuestro proyecto arquitectónico que ya está diseñado, lo que vamos a hacer acá, las oficinas especiales que tiene que tener el Poder Judicial, entonces está todo en plan desarrollado y lo tenemos que ejecutar durante el año 24 seguramente", dijo el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis durante la visita.

¿Qué se trasladaría al 9 de Julio? Muy a grandes rasgos, enumeró De Sanctis, se llevarían allí el anexo Jujuy, donde funciona todo el fuero civil, tanto primera como segunda instancia, y otras dependencias menores; también se traslada el anexo Mitre, donde está todo el fuero laboral y algunas dependencias menores; se traslada toda Justicia de Paz de Capital, tanto primera instancia como la Cámara de Apelaciones de Faltas, la Escuela Judicial. Además, se prevé hacer un pequeño salón de actos y de reuniones, y trasladar todo el segundo piso de los actuales tribunales, la Corte y la Administración General del Poder Judicial de la provincia. "Entiendo que el edificio 25 de Mayo va a quedar afectado exclusivamente a la materia al fuero penal, queremos que todo sea próximamente sistema acusatorio, pero mientras tanto tenemos los dos sistemas conviviendo", dijo.

Así, según confirmó el cortista, el Poder Judicial ocupará todo el edificio 9 de Julio, que tiene subsuelo, donde se prevén hacer salas de audiencias, planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso.

"Sí, hay un gran ahorro, vamos a dejar de alquilar aproximadamente 9, 10 edificios, pero no alcanza, tiene que quedar constancia que entre el edificio 25 de mayo, que quedará seguramente afectado solamente al fuero penal, que se agrandó mucho, como ustedes saben, tanto el Ministerio Público como los jueces penales, cámaras de apelaciones penales, todo allá en el 25 de Mayo. Y acá, fuero civil, laboral, familia, justicia de paz y otras dependencias menores que van a insumir un ahorro importante, porque dejamos de alquilar aproximadamente 10 edificios, como dije. Pero cuando digo no alcanza es que van a quedar alquilados 12 edificios más, porque estamos alquilando 22 a 24 hoy", detalló De Sanctis.

Sobre los plazos, el ministro de la Corte precisó que "este edificio lo vamos a ocupar cuando terminen las obras de adecuación, lo que llevará un año, le queda seis meses más o menos a esta obra del Ejecutivo. Luego lo tomamos nosotros, un año más, ocuparemos esto en el año 2025, hasta tanto esté construida la Ciudad Judicial".

Sobre la Ciudad Judicial, un ambicioso objetivo que ya tiene proyecto arquitectónico aprobado y un fideicomiso con dinero para empezar a construir, De Sanctis dijo que "en este momento está en estado de letargo, digamos, por una serie de circunstancias, financiamiento, transición política, así es que por respeto a las nuevas autoridades tomó esta decisión de cedernos este edificio que, como digo, no contiene todo el Poder Judicial porque en esta materia tenemos que hablar de metros cuadrados cubiertos, no es cuestión de hablar de voluntarismo y decir bueno, son grandes los edificios, ahí van a entrar todos. No, no entran todos, no entran todos porque tenemos un gran Poder Judicial transformado y con nuevos sistemas que se han agrandado mucho".

Edificio icónico

El edificio 9 de Julio está concebido como uno de los símbolos de la reconstrucción de San Juan, tras la destrucción y desola­ción que dejó el terremoto de 1944.

Fue inaugurado en el año 1957 para albergar a gran parte de la administración pública provincial y junto con el edificio de Tribunales, es uno de los que guarda mayor correspondencia con las prescrip­ciones edilicias y urbanísticas del Código de Edificación de la Provincia del año 1949.

La planta baja de esta infraestructura tiene como particularidad una recova. Este elemento era uno de los requerimientos indicados para los edificios públicos le­vantados en la etapa de la reconstrucción. Específicamente para las fachadas orienta­das al norte del llamado Eje Cívico.

Así, se conformó un eje peatonal que desde el edificio 9 de Julio tiene continuidad en las recovas del actual Rectorado de la UNSJ (ex Banco Hipotecario) y del Poder Judicial (ex Banco de Desarrollo). Hacia el este, constituía uno de los caminos peatonales de la plaza Aberas­tain conectándose con el Palacio Municipal.